Dumlupınar Zaferini anlatan ’Rüyamda vatanı gördüm’ isimli kitap çıktı

Uzun yıllardır Dumlupınar ilçesine gelen tur şirketlerine bölge tarihini anlatan Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın’ın ’Rüyamda vatanı gördüm’ isimli kitabı kitapçılarda yerini aldı.
Kitabında savaş zamanında bölge ile ilgili bilinmeyen bir çok gerçeğe değindiğini belirten Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın, ’’Dumlupınar ve Kocatepe’de kazanılan zaferleri gelen her kafileye elimden geldiğimce yıllardır anlatıyorum. Özellikle Dumlupınar tanıtımı için yararlı olduğuna inandığım bir kitabı 2 yıl süren bir çalışmanın sonunda bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kitabımda Kocatepe’den Dumlupınar’a yaşanmış zafer öykülerini anlattım. İnşallah bölge tanıtımı için faydalı olduğuna inandığım bu kitabım gerekli ilgiyi görür ve kuruluşun ve kurtuluşun toprakları daha iyi tanınır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Avusturya'dan skandal hamle!
Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum