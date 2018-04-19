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Dumlupınar Zaferini anlatan ’Rüyamda vatanı gördüm’ isimli kitap çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır Dumlupınar ilçesine gelen tur şirketlerine bölge tarihini anlatan Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın’ın ’Rüyamda vatanı gördüm’ isimli kitabı kitapçılarda yerini aldı.Kitabında savaş zamanında bölge ile ilgili bilinmeyen bir çok gerçeğe değindiğini belirten Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın, ’’Dumlupınar ve Kocatepe’de kazanılan zaferleri gelen her kafileye elimden geldiğimce yıllardır anlatıyorum.

Dumlupınar Zaferini anlatan ’Rüyamda vatanı gördüm’ isimli kitap çıktı

Uzun yıllardır Dumlupınar ilçesine gelen tur şirketlerine bölge tarihini anlatan Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın’ın ’Rüyamda vatanı gördüm’ isimli kitabı kitapçılarda yerini aldı.
Kitabında savaş zamanında bölge ile ilgili bilinmeyen bir çok gerçeğe değindiğini belirten Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın, ’’Dumlupınar ve Kocatepe’de kazanılan zaferleri gelen her kafileye elimden geldiğimce yıllardır anlatıyorum. Özellikle Dumlupınar tanıtımı için yararlı olduğuna inandığım bir kitabı 2 yıl süren bir çalışmanın sonunda bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kitabımda Kocatepe’den Dumlupınar’a yaşanmış zafer öykülerini anlattım. İnşallah bölge tanıtımı için faydalı olduğuna inandığım bu kitabım gerekli ilgiyi görür ve kuruluşun ve kurtuluşun toprakları daha iyi tanınır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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