Dumlupınar’da 297 ağaç toprakla buluştu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 297 ağaç 3 okulun öğrencilerinin katılımıyla toprakla buluştu.

Ağaç dikim etkinliğine Kaymakam Osman Sayılır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhamet Şehirli, Dumlupınar Orman İşletme Şefliği Personeli, daire amirleri ve Anadolu Lisesi, Gazi İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, yaptığı açıklamada, ’’3 okulumuzun dahil olduğu bu projede ilk olarak Dumlupınar Halk Eğitim Merkezi bahçesine ağaç dikimi yaptık. Sayın Kaymakamımız Osman Sayılır’ın da katılımıyla 297 adet Çam, Ceviz ve Akasya ağaçlarını toprakla buluşturduk. Ağaç dikim projemizi sene sonuna kadar okul bahçelerimizi de kapsayacak şekilde devam ettireceğiz. Desteklerinden dolayı Dumlupınar Orman İşletme Şefliği personeline teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)