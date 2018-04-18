Dumlupınar’da çiftçilere aşılamaları için meyve kalemleri dağıtıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde çiftçilere Isparta Eğridir Meyvecilik Araştırma Enstitüsünden temin edilen aşı kalemleri törenle dağıtıldı.

Dumlupınar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık bahçesinde düzenlenen törende açıklama yapan Müdür Fırat Altıntaş, ’’2018 yılı Dumlupınar Kaymakamlığı ve Dumlupınar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ahlat, Alıç ve Yabani Armut ağaçlarına Deveci ve Santa Maria Armutu Aşılanması” projesi kapsamında Isparta Eğridir Meyvecilik Araştırma Enstitüsünden temin edilen armut kalemleri İlçemiz Merkezi ve Köylerinde bulunan aşılama konusunda ehli ve bilgili kişilere dağıtıldı. Yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ağaçlara, ekonomik değeri yüksek Deveci ve Santa Maria Armutu aşı kalemleri ile aşılama yapılması sonucunda, yaklaşık üç yıl sonunda halkımızın faydalanabileceği tamamen organik armutların oluşması bekleniyor’’ diye konuştu. (YD-EFE)