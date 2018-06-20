HABER

Dumlupınar'ın son tanığı askeri törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken 4 Nisan 1953'te İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışan Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan 96 yaşındaki Hüseyin Akış'ın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi

MERSİN (AA) - NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışan Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış, Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede 96 yaşında yaşamını yitiren Akış için Zeytinli Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene Akış'ın çocukları Nevin, Nesrin, Akif ve Arif Akış ile yakınlarının yanı sıra Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akış'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Akdeniz'de NATO tatbikatına katılan Dumlupınar, 4 Nisan 1953'te Gölcük’teki Donanma Komutanlığına dönmek için girdiği Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışmış, denizaltının güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Naboland" gemisi dumlupınar denizaltısı Gazi Tören Mersin nato tatbikatı

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.