Dumlupınar'ın son tanığı askeri törenle uğurlandı

MERSİN (AA) - NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışan Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış, Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü özel bir hastanede 96 yaşında yaşamını yitiren Akış için Zeytinli Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Törene Akış'ın çocukları Nevin, Nesrin, Akif ve Arif Akış ile yakınlarının yanı sıra Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Akış'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Akdeniz'de NATO tatbikatına katılan Dumlupınar, 4 Nisan 1953'te Gölcük’teki Donanma Komutanlığına dönmek için girdiği Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışmış, denizaltının güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.
Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!
TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum