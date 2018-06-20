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Dumlupınar'ın son tanığı yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken 4 Nisan 1953'te İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan 96 yaşındaki Hüseyin Akış Mersin'de vefat etti

MERSİN (AA) - NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış, Mersin'in Silifke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir Silifke ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören 96 yaşındaki Akış, yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklarına yenik düştü.

Aile yakınları Akış'ın cenazesinin ilçede ikindi namazı sonrası defnedilmesinin planlandığını bildirdi.

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- Anılarını AA ile paylaşmıştı

Akış, Anadolu Ajansı tarafından nisan ayında evinde gerçekleştirilen röportajda anılarını anlatmıştı.

Gemide seyir astsubayı olarak bulunduğunu ve çarpışmanın bir anda gerçekleştiğini belirteren Akış, o anları şöyle aktarmıştı:

"Birden kaportadan su girmeye başladı. Su, 2 askeri alıp denize götürdü. Sol elimle çıkış merdiveninin demirini tuttum. Kolum kopacak gibiydi bu sefer 2 elimle tuttum. Ne zaman geminin içerisi tamamen su doldu, bana sanki birisi 'Hadi yürü git' dedi. Su seviyesi tamamen içeriye dolmuştu. Suyun içinden çıkmak için uğraşıyordum. Yine 'Haydi yürü' der gibi dışarıya çıkma hissi geldi. Bir ara kafamı geminin kaportasına vurdum. Gemiden çıktıktan sonra 90 santime kadar deniz dalgası vardı. O an gemiyi terk ediyorum diye düşündüm."

Çarpıştıkları Naboland gemisinin personeli tarafından kurtarıldığını dile getiren Akış, "Ağırlık yapmasın diye ayakkabılarımı çıkardım. Ayağımı köpek balığı ısırır diye korkudan ağlamaya başladım. 'İmdat imdat' diye bağırdım bizimle çarpışan gemiye. Sandal indirdiler. Bir kişi denizden beni alamadı, bir kişi daha geldi. İkisi beni aldılar gemilerine çıkardılar." ifadelerini kullanmıştı.

Her yıl Kocaeli'de yapılan anma törenlerine de giden Akış, sağlık sorunları nedeniyle bu yıl törene katılamamıştı.

Akdeniz’de NATO tatbikatına katılan Dumlupınar, 4 Nisan 1953’te Gölcük’teki Donanma Komutanlığına dönmek için girdiği Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışmış, denizaltının güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
dumlupınar denizaltısı Hüseyin Akış Mersin

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