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Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

ÖĞLEDEN SONRAKİ SINAVA ALINDI Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün saat 10.15'te yapılan Alan Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle alınmayan Gökhan Arıtuğ, saat 15.45'te yapılan Yabancı Dil Testi'ne girebildi.

Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı (2)

ÖĞLEDEN SONRAKİ SINAVA ALINDI
Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün saat 10.15'te yapılan Alan Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle alınmayan Gökhan Arıtuğ, saat 15.45'te yapılan Yabancı Dil Testi'ne girebildi.
Gökhan Arıtuğ, "Böyle bir şey nasıl oluyor hala anlamıyorum. Sabah beni sınav kurallarını gerekçe gösterip almayan aynı görevliler öğleden sonraki yabancı dil sınavına girmeme izin veriyor. İnanılır gibi değil. Ben şimdi kime başvuracağım, nereye başvuracağım? Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.

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