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Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nüfus cüzdanını kaybeden Gökhan Arıtuğ (20), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle girdiğini, bugünkü ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ise aynı belgeyle alınmadığını söyledi.

Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nüfus cüzdanını kaybeden Gökhan Arıtuğ (20), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle girdiğini, bugünkü ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ise aynı belgeyle alınmadığını söyledi.
Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde dün gerçekleştirilen TYT'ye sürücü belgesiyle girdiğini belirten Gökhan Arıtuğ, bugün yapılan AYT bölümüne ise alınmadığını öne sürdü. Arıtuğ, nüfus cüzdanını bir süre önce kaybettiğini söyledi.
Dün sürücü belgesiyle alındığı sınava bugün alınmadığı için bir yıllık emeğinin zayi olduğunu kaydeden Gökhan Arıtuğ, "Görevliler bana sürücü belgesiyle sınava alamayacaklarını söyledi. Dün girdiğimi söyleyince, 'Dünkü arkadaşlarımız yanlış yapmış. Sürücü belgesiyle sınava almıyoruz' dediler" dedi.
Bunun üzerine ÖSYM'nin çağrı merkezini aradığını belirten Arıtuğ, "ÖSYM'deki görevliler de bana istersem şikayetçi olabileceğimi, ancak şikayet ettiğim zaman sınavımın iptal olacağını söyledi. Ben dün sınava ehliyetimle girdim. Hatta sınavda verilen kalemler, silgiler bile duruyor" diye konuştu.
Bu arada, ÖSYM tarafından adaylara gönderilen sınava giriş belgelerinde sınavlara sadece TC Kimlik Numarası bulunan kimlik kartı veya pasaportla girilebileceği, sürücü belgesi veya diğer kurumlardan verilen belgelerle sınava girilemeyeceği belirtildi.

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Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadıDün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı

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