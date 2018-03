Dündar Ünlü’den Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ünlü, yayımladığı mesajda saygıyı en çok yaşını almış büyüklerin hak ettiğini söyledi. Başkan Ünlü, "İnsan ömrünün her evresinde ilgiye, sevgiye, saygıya ve insanca yaşama hakkına sahiptir. Bu saygıyı da en çok tecrübelerinin kazandırdığı birikimi bize şefkatle aktaran yaşını almış büyüklerimiz hak ediyor. Biz AK Parti olarak milletimizin her ferdinin yaşamlarının her dönemi için ihtiyaçlarını gözetiyor, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın güvenliğini, refahını, huzurunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda ömürlerinin en verimli, en üretken yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren fedakar fertlerimizin ihtiyaç duymaları halinde kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri güvenli bir ortamı hazırlamayı, hem sosyal devlet anlayışımızın gereği hem de insani bir görev olarak addediyoruz. Pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda büyüklerimizin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik politikalar geliştirerek birçok proje ve uygulamayı yürürlüğe koyuyoruz. Ne mutlu ki bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet hiç şüphesiz genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Bu düşüncelerle, Yaşlılar Haftası’nı en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı gençlerimizin ışığı olan değerli büyüklerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.