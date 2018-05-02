İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, "Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak 2011-2016 yılları arasındaki 5 yıllık sürede toplam 13 bin 611 kişi yakalandı. 2017'nin başından bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıllık sürede yakalanan insan taciri sayısı bunun neredeyse yarısına yakın 6 bin 221 kişi." dedi. İnce, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu"nda, uluslararası sempozyumları uluslararası üniversitelere benzettiğini söyledi. Bu toplantıları bilginin ve tecrübenin sınırlarını aşarak, paylaşıma açıldığı küresel eğitim faaliyetleri olarak gördüğünü belirten İnce, uluslararası toplantılarda bir araya gelen akademisyenlerin ve sivil toplumun dünyanın sorunlarını azaltmaya katkı sağladığına inandığını dile getirdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün köklü bir devlet geleneğine ve kurum kültürüne sahip olduğunu ifade eden İnce, İçişleri Bakanlığı tarihinin, Cumhuriyetin kuruluşundan daha eski olduğuna dikkati çekti.

İnce, Türk milletinin her alanda hızlı çabuk ve pratik bir teşkilatlanma alışkanlığına ve çağın değişen koşullarına uyum karakterine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu karakteri sempozyum boyunca inceleyeceğiniz jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın köklü tarihi boyunca da açıkça görebileceğinize inanıyorum." diye konuştu. - "1,5 yıllık süreçte 6 bin 221 insan taciri yakalandı" Türkiye'nin tehditler ve fırsatlar noktasında oldukça iddialı bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Muhterem İnce, şunları kaydetti: "Eğer burada yaşamak zorundaysanız, güçlü ve teyakkuzlu olmak, birçok sorunla eş zamanlı olarak uğraşmak zorundasınız. Türkiye'nin temel iç güvenlik konuları terör, uyuşturucu ticareti, göç, asayiş hizmetleri ve trafik hizmetlerinin tamamı, bunlarla ilgili tüm kurumlar artık tek bir bakanlık çatısı altında toplandı. Bu birleşme, önemli bir etkinlik ve verimlilik artışına yol açmıştır. Çünkü bazı operasyonlar birlikte yapılmaktadır. Türkiye'de uyuşturucu operasyonu sayımız 2016'da 86 bin 630 iken bu rakam 2017'de yüzde 45'lik bir artışla 118 bin 7 olmuştur. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak 2011-2016 yıllar arasındaki 5 yıllık sürede toplam 13 bin 611 kişi yakalandı. 2017'nin başından bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıllık sürede yakalanan insan taciri sayısı bunun neredeyse yarısına yakın 6 bin 221 kişidir. Bu örneklere terörle mücadelede, alkol, sigara ve diğer kaçakçılık türlerine kadar birçok suçtan örnekler vermek mümkün."