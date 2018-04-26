Dünkü Çocuklar’dan THM konseri

Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursa katılan Ünye’nin Dünkü Çocukları Derneği üyeleri bir otelde Türk halk müziği(THM) konseri verdi.

Ünye’nin Dünkü Çocukları Derneği kurdukları 25 kişilik koro ile bir otelde verdikleri konser ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Dernek Başkanı Bekir Şimşek, "Dernek olarak hep sosyal hayatın içindeyiz. Dernek üyeleri müzik dersi almak isteyince bizde Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Mustafa Erdoğan ile görüşüp böyle güzel bir koro kurduk. 25 kişilik ekibimizle 3 ay çalışmanın sonucunda bu akşam böyle güzel bir konser ortaya çıktı. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney olmak üzere Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’a, Halk Eğitim Müdürümüz Mustafa Erdoğan’a ve Koro Şefimiz Zafer Doğan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri bu akşam yalnız bırakmayan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konsere Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



