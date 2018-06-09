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Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Hasan Y., gönül ilişkisi yaşadığı dünürü Zekiye A.'yı 8 çocuğunun annesi eşi Elif Y.'nin (46) üzerine kuma getirmek istedi. Elif Y. buna karşı çıkınca Hasan Y., sokak ortasında parke taşıyla eşini dövüp, burnunu ısırdı. Başına ve eline 23 dikiş atılan Elif Y., savcılığa başvurup eşinin tutuklanmasını istedi.

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Halfeti'de Halk Eğitim Merkezi'nde usta kuaför öğreticisi olan Elif Y., 28 yıllık eşi Hasan Y.'nin kendisini gelinin annesi Zekiye A. ile aldattığını öğrendi. Hasan Y., eşine, Zekiye A.'yı kuma getirmek istediğini söyledi. Elif Y., karşı çıkınca eşinin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine savcılık tarafından bir süre evden uzaklaştırma cezası verilen Hasan Y., geçen hafta sokak ortasında Elif Y.'yi dövdü. Eşinin parke taşıyla vurup, burnunu ısırdığı Elif Y, baygın halde Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Y.'nin başına ve eline 23 dikiş atıldı. Taburcu olan Elif Y., ölüm korkusu yaşadığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BENİ VEYA KIZLARIMI ÖLDÜRECEK'

Yaşadıklarını anlatan Elif Y. "Kocamın, gelinimin annesiyle beni aldattığını öğrendim. Daha sonra eşim bu durumu kabul edip, bu kadını benim üzerine kuma getireceğini söyledi. Bende bu durumu kabul etmediğim için sürekli bana şiddet uygulamaya başladı. O kadının yönlendirmesiyle kocam iyice bizim üzerimize gelmeye başladı. Eşim, önce bu kuma olayına karşı çıkan kızımı dövdü, sonra beni kilit taşıyla kafamı yardı. Bununla yetinmeyip burnumu ısırdı. Elimi taşla ezdi. 17 dikiş kafamda, 6 dikiş de elimde var. Can güvenliğim olmadığı için çok korkuyorum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Geç kalınmadan devletimiz bize sahip çıksın. Bu adamı bir an önce yakalasınlar. Aksi takdirde beni veya kızlarımı öldürecek" diye konuştu. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Halfeti Kuma yasak aşk kadına şiddet

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