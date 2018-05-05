Dünya Aferez Birliği Türk bilim adamına emanet

Dünyada aferez çalışmalarında çatı dernek olan ve faaliyetlerini 34 yıldır sürdüren Dünya Aferez Birliğinin (WAA) başkanlığına seçilen Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, görevi devraldı.

Altuntaş, 2016 yılının Nisan ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda, Dünya Aferez Birliği Başkanlığına seçilmişti. Prof. Dr. Altuntaş, 25 Nisan'da başkanlık görevini Kanadalı meslektaşından devralarak, Birliğin 17'nci ve tarihindeki en genç başkanı oldu.

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş yeni görevine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası organizasyonlarda başkan ve karar verici noktalarda görev almanın çok zor, Türkiye'den örneğinin ise çok az olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle seçilmiş olduğum Dünya Aferez Birliği Başkanlığı son derece gurur verici olduğu kadar sorumluluk isteyen bir görev. Çünkü bu anlamlı görev sadece kendimin değil ülkemin başarısıdır. Ülkemizin büyüklüğünün ve öneminin sonucudur. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır. Bu başarı Türk bilim camiasının, hematoloji camiasının başarısıdır. Bugünlere gelmemde ve yetişmemde emeği olan her aşamadaki hocalarımın başarısıdır."