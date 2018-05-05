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Dünya Aferez Birliği Türk bilim adamına emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanlığına seçilen Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altuntaş görevi devraldı - Prof. Dr. Altuntaş: - "Seçilmiş olduğum Dünya Aferez Birliği Başkanlığı son derece gurur verici olduğu kadar sorumluluk isteyen bir görev. Çünkü bu anlamlı görev sadece kendimin değil ülkemin başarısıdır. Ülkemizin büyüklüğünün ve öneminin sonucudur"

Dünyada aferez çalışmalarında çatı dernek olan ve faaliyetlerini 34 yıldır sürdüren Dünya Aferez Birliğinin (WAA) başkanlığına seçilen Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, görevi devraldı.

Altuntaş, 2016 yılının Nisan ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda, Dünya Aferez Birliği Başkanlığına seçilmişti. Prof. Dr. Altuntaş, 25 Nisan'da başkanlık görevini Kanadalı meslektaşından devralarak, Birliğin 17'nci ve tarihindeki en genç başkanı oldu.

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş yeni görevine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası organizasyonlarda başkan ve karar verici noktalarda görev almanın çok zor, Türkiye'den örneğinin ise çok az olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle seçilmiş olduğum Dünya Aferez Birliği Başkanlığı son derece gurur verici olduğu kadar sorumluluk isteyen bir görev. Çünkü bu anlamlı görev sadece kendimin değil ülkemin başarısıdır. Ülkemizin büyüklüğünün ve öneminin sonucudur. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır. Bu başarı Türk bilim camiasının, hematoloji camiasının başarısıdır. Bugünlere gelmemde ve yetişmemde emeği olan her aşamadaki hocalarımın başarısıdır."

Türkiye'nin klinik araştırmalar sıralamasında dünyada hak ettiği yerde olmadığını dile getiren Altuntaş, yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin 2023 yılına kadar ilk 10 içerisinde yer alabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Altuntaş, Dünya Aferez Birliği Başkanlığı döneminde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde aferez biliminin gelişmesi ve bu ülkelerin birliğe üye olmaları için çaba sarf edeceğini anlattı.

Eğitim faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Altuntaş, özellikle genç bilim insanlarının yetişmesine emek vererek nitelikli insan gücünün ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- Prof. Dr. Fevzi Altuntaş kimdir?

İç hastalıkları ve hematoloji profesörü Fevzi Altuntaş, 1971 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Altuntaş, 2000-2004 yıllarında ABD'de "Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi" ve "Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi"nde hematoloji, kemik iliği nakli, transfüzyon tıbbı ve aferez eğitimleri aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik görevini de sürdürüyor.

- Aferez ve Dünya Aferez Birliği

Aferez, kan bilimi olan hematolojinin özel çalışmalar yapan bir dalı. Bir hastalığı iyileştirmek, gerekli olan kan bileşenini, kök hücre veya hücresel tedavi ürünlerini elde etmek için kanın vücut dışında işlenmesi aferez biliminin çalışma alanına giriyor. Aferez, kanser tedavisinden nörolojik hastalıkların tedavisine, böbrek hastalıklarından hematolojik hastalıklara, kök hücre tedavisinden tümör aşılarına kadar çok geniş yelpazede faaliyet gösteren bir bilim dalı olarak ayrı bir önem taşıyor.

Dünya Aferez Birliği, 1984'te 7 ulusal organizasyonun desteği ile Fransa'da kuruldu. Bugünkü merkezi Kanada'nın başkenti Ottowa'da olan Dünya Aferez Birliğinin 15 üyesi bulunuyor.

Birlik, aferez ile ilgilenen tüm profesyoneller, toplumlar ve bilim insanları için şemsiye bir organizasyon olarak hizmet veriyor. Dünya Aferez Birliği sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, enstitüler, üniversiteler gibi tüm paydaşlarla iş birliği yapıyor. Bu kapsamda üye ülke temsilcileri ile tüm dünyada eğitim ve uygulama faaliyetlerinde bulunan birlik, uluslararası bilimsel kongre, toplantı ve çalıştaylar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Aferez Birliği (WAA) Fevzi Altuntaş

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