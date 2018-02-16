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Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Charr, Türkiye yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 08:59 | Son Güncelleme

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Türk vatandaşı olmak için ilk adımı attı.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Türk vatandaşı olmak için ilk adımı attı. Ünlü boksör, şampiyonada kazandığı altın kemeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek için “Türkiye vizesi” aldı.
Suriye asıllı boksör Mahmut Ömerriat Manuel Charr dünya şampiyonu oldu ve altın kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Ünlü boksör, şampiyonluk maçı sonrasında İHA’ya yaptığı açıklamada kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğini ve bundan sonra uygun görülürse Türk vatandaşı olmak istediğini belirtmişti. Bu çağrının ardından ünlü boksörün danışmanı ve aynı zamanda Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği (AMGD) Genel Başkanı Rasim Saka tarafından, Ankara’da gerçekleştirilen görüşmeler sonunca boksöre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde Türkiye’den “Vize onayı” geldi.
Almanya’nın Köln şehrinde ikamet eden Suriye vatandaşı olan Charr’a, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu B.Ceyhun Erciyes tarafından vizesi takdim edildi.

“Türk vatandaşlığını seçmesi bizi mutlu etti”
Başkonsolos Erciyes, Mahmut Ömerriat Manuel Charr’ın Türk vatandaşı olmaya karar vermesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye adına dünyaca ünlü bir ismin Türk vatandaşlığını seçmesini son derece manidar bulduğunu dile getirdi. Başkonsolos Erciyes, “Dünyaca ünlü bir boksörle tanışmak beni mutlu etti. Türk vatandaşlığını tercih eden Charr, umarım ülkemiz adına güzel işler başarır. Ülkemizin tanıtımı adında bu tür girişimler son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da onay vermesinden sonra boksör kardeşimizi Türk forması ile ringlerde görmek isteriz” dedi.

"Erdoğan, dünya lideri"
Mahmut Ömerriat Manuel Charr ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’e teşekkür etti. Ünlü boksör, Türklerin sıcakkanlı ve samimiyetini bir kez daha gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:
“Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’e çok teşekkür ediyorum. Merhaba Türkiye. Türkiye’ye gideceğim için çok mutluyum. Konsolosluk görevlileri beni çok güzel karşıladılar. Başkonsolos samimi ve içten duyguları beni çok etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmekten mutlu olacağım. Şampiyonada kazandığım altın kemeri Erdoğan’a hediye edeceğim. İzin verildiği takdirde de Türkiye’deki mülteci kamplarını ziyaret etmek istiyorum. Erdoğan, 4 milyona yakın mülteciye sahip çıktı. Bu beni çok etkiledi. Sayın Erdoğan, bana Türk vatandaşlığı verdiği takdirde Türkiye için her türlü hizmete hazırım. Sayın Erdoğan bir dünya lideridir. Ben, barış elçisi olmak istiyorum. Uygun görülürse ve vatandaşlık verilirse, Türkiye için çok güzel planlarım var. Türkiye’nin tanıtımı için bir maç yapmak istiyorum.”
Boksörün danışmanı Rasim Saka da, yaklaşık 24 gündür Ankara’da, Mahmut Ömerriat Manuel Charr ile ilgili görüşmeler yaptığını ifade ederek, Türkiye adına önemli bir ismi kazanmanın, ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Saka, ünlü boksörün vize işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bekleyeceğini belirterek, herkese teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı’na özel teşekkür
Dünya şampiyonu boksör, kendisini her zaman destek veren İhlas Haber Ajansı’na teşekkür etti. Ünlü boksör, İHA’nın her zaman doğru haberler ile kendisine destek olduğunu ifade ederek, İHA muhabiri gazeteci Mustafa Tığlı’ya samimi desteğinden dolayı teşekkür etti.
Charr, daha sonra vize işlemlerini yapan konsolosluk çalışanlarına teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Ünlü boksör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a altın kemeri hediye edecek.

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