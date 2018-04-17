"Dünya Akıllı Şehirler Kongresi" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğini yaptığı "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi-2018" başladı.
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre kapsamında, çeşitli etkinlikler ve 12 panel gerçekleştirilecek.
Üç gün boyunca farklı ülke ve şehirlerden teknolojide öncü firmalar ve 100'e yakın konuşmacının katılımıyla yapılacak etkinliklerde alanında uzman isimler, akıllı şehirlerin yarınlarının nasıl şekillendireceğine ilişkin bilgi verecek.
"Yenilikçi Şehir Teknolojileri", "Akıllı Şehirlerde Ulaşım ve Araç Teknolojileri", "Akıllı Şehirlerde Nesillerin İnterneti", "Akıllı Şehir Stratejileri", "Sürdürülebilir Şehir Politikaları", "Mega Kentlerde Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları" ve "Akıllı Şehirlerde Dijital Dönüşüm ve Ekonomi" başlıklı birçok konuda panelin tertip edileceği kongreye katılan firmalar ise yeni teknoloji ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek.
İETT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sürücüsüz aracın tanıtımının da yapılacağı kongreye, bu yıl 10 bini aşkın kişinin katılması bekleniyor.
İstanbul'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi", 19 Nisan'da sona erecek.
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