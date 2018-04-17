"Dünya Akıllı Şehirler Kongresi" gala yemeği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi-2018"e katılan eski İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero başta olmak üzere yerli ve yabancı katılımcıları "Akıllı Şehirler Gala Yemeği"nde ağırladı.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen yemekte konuşan Zapatero, İstanbul'a birçok kez geldiğini ve burayı çok özlediğini belirtti.

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a bir tebrik borcu olduğunu ifade eden Zapatero, "Her geldiğim sefer İstanbul'un daha iyi bir şehir olduğunu görüyorum. Trafik daha iyi, daha temiz, daha çok yeşil alan ve dev yaşam coşkusuyla büyük bir şehir gördüm. Akıllı şehirler yapmak istiyoruz. Ama sahip olduğumuz şeyler de var ki o da zeki ve akıllı bir belediye başkanı." diye konuştu.

Bu tarz toplantıların en önemli kısmının aynı ortamda bulunup bir şeyler paylaşabilmek olduğunu aktaran Zapatero şunları kaydetti:

"Sekiz yıl boyunca İspanya Başbakanı olarak görev yaptım. Beni en çok memnun eden şey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dirsek dirseğe, kol kola çalıştığımız ve birlikte dünya barışı için yaptığımız işlerdir. İspanya ve Türkiye gerçekten çok büyük köklere sahip, çok büyük kültüre sahip ve çok ortak özellikleri var. Bu iki ülke medeniyetler ve dinler açısından da çok büyük ortak özelliklere sahiptir. İspanya ve Türkiye, medeniyete örnek olacak iki önemli ve büyük ülke. İki ülkenin bu büyük etkisi sınırları aşan bir etkidir. Mesela bizim Cordoba ve Toledo ve tabi ki diğer şehirlerimiz üç büyük medeniyete ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da olduğu gibi. İstanbul'da cami, kilise ve sinagogların bir arada olduğu bölgeler gibi. Bizim için önemli olan hep birlikte aynı ortamı paylaşarak yaşayabilme duygusudur."