HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünya Bankası'ndan İndus nehri için yeni adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Dünya Bankası tarafından, Pakistan ve Hindistan arasındaki İndus nehri sorununun çözümü için tarafsız bir uzman görevlendirilmesi önerildi

Dünya Bankası'ndan, Pakistan ve Hindistan arasında gerilime sebep olan İndus nehrinin kullanımı sorununa çözüm bulmak için tarafsız bir uzman görevlendirilmesi önerisi geldi.

İki ülkeyi karşı karşıya getiren sorunun çözümü için Mayıs ayındaki toplantıda bir çözüme ulaşılamayınca, Dünya Bankası geçen hafta başlattığı istişareler sonucunda Pakistan'a, Uluslararası Uzlaşma Mahkemesi'nde (ICA) açılan davayı geri çekmesi ve tarafsız uzman görevlendirilmesi teklifinde bulundu.

Hindistan tarafından yapılan açıklamada da iki ülkeyi karşı karşıya getiren İndus'un kollarından Neelum üzerine inşa ettikleri Kişanganga barajının su akışına engel olmayan bir yapıda olduğu ve tasarımının Pakistan tarafından bilinmediği için tarafsız uzmanlara başvurulması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Pakistan Anayasa Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, Başsavcı Mian Sakıp Nisar, Hindistan'ın inşa ettiği baraj nedeniyle suyu azalan Neelum için hükümetten rapor istedi.

Mahkeme ayrıca Pakistan'ın Vatan Partisi'nden Zaferullah Han'ın kötüye giden su sıkıntısına yönelik başvurularını görüştü. Başvuru dilekçelerinde İndus Suları Anlaşması'nın imzalandığı günden bu yana geçen 58 yılda hiçbir barajın inşa edilmediği ve ülke ekonomisinin yüzde 20'sinin bu nehrin çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğuna işaret edildi.

Başsavcı Nissar da konuyla ilgili, "Pakistan'da yaşanan su sıkıntısının çözümü mahkememizin önceliği olacaktır. Gelecek nesiller için bugün bir şey yapmazsak hata etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

- İndus Suları Anlaşması

Hindistan ve Pakistan arasında İndus nehrinin kullanım şartlarını belirleyen anlaşma Dünya Bankası garantörlüğünde 1960 yılında Karaçi'de imzalandı.

Anlaşmaya göre, İndus'u besleyen ve doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej ırmaklarının kontrolü Hindistan'a, batı nehirleri olarak anılan İndus, Çenab ve Jelum nehirlerinin kontrolü ise Pakistan'a verildi.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanındı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklendi.

Söz konusu bu düzenlemeye rağmen, Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga barajını geçen ay Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle açtı.

Baraj yapımının İndus Suları Anlaşması'nın ihlali olduğunu iddia eden Pakistan, 10 Kasım 2016'da ICA'ya, baraj açılışından sonra ise anlaşmanın garantörü Dünya Bankası'na başvurdu.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakımİzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım
Didem'in korkunç sonu! Didem'in korkunç sonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası Hindistan İndus Suları indus water treaty Pakistan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İlginizi Çekebilir

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!

Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!

Didem'in korkunç sonu!

Didem'in korkunç sonu!

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.