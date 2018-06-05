Dünya Bankası'ndan İndus nehri için yeni adım

Dünya Bankası'ndan, Pakistan ve Hindistan arasında gerilime sebep olan İndus nehrinin kullanımı sorununa çözüm bulmak için tarafsız bir uzman görevlendirilmesi önerisi geldi.

İki ülkeyi karşı karşıya getiren sorunun çözümü için Mayıs ayındaki toplantıda bir çözüme ulaşılamayınca, Dünya Bankası geçen hafta başlattığı istişareler sonucunda Pakistan'a, Uluslararası Uzlaşma Mahkemesi'nde (ICA) açılan davayı geri çekmesi ve tarafsız uzman görevlendirilmesi teklifinde bulundu.

Hindistan tarafından yapılan açıklamada da iki ülkeyi karşı karşıya getiren İndus'un kollarından Neelum üzerine inşa ettikleri Kişanganga barajının su akışına engel olmayan bir yapıda olduğu ve tasarımının Pakistan tarafından bilinmediği için tarafsız uzmanlara başvurulması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Pakistan Anayasa Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, Başsavcı Mian Sakıp Nisar, Hindistan'ın inşa ettiği baraj nedeniyle suyu azalan Neelum için hükümetten rapor istedi.

Mahkeme ayrıca Pakistan'ın Vatan Partisi'nden Zaferullah Han'ın kötüye giden su sıkıntısına yönelik başvurularını görüştü. Başvuru dilekçelerinde İndus Suları Anlaşması'nın imzalandığı günden bu yana geçen 58 yılda hiçbir barajın inşa edilmediği ve ülke ekonomisinin yüzde 20'sinin bu nehrin çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğuna işaret edildi.