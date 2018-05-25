Dünya barışı için kağıttan turna kuşu yaptılar

Aşım, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyaya sevgi ve barış mesajı veren öğrencilerini tebrik etti.

"Kağıttan turna kuşunun bir hikayesi vardır. Sadako Sasaki'nin küçük ama etkileyici bir hikayesidir. Sadako Sasaki bir kız çocuğu ve atom bombası atıldıktan sonra lösemi hastalığına yakalanıyor. Kağıttan bin tane turna kuşu yaparsa bu hastalıktan kurtulacağını düşünüyor. 644 tane yapıyor ve vefat ediyor. Sınıf arkadaşları geriye kalan turna kuşlarını yapıyorlar. Hiroşima'ya gittiğiniz zaman Sadako Sasaki'nin bir anıtı var. Umudu temsil ediyor. Bugün bizde de turna kuşu umudu temsil eder."

Sergi yaklaşık 10 gün açık kalacak.

