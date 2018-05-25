Dünya barışı için kağıttan turna kuşu yaptılar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ilköğretim ve ortaokulu öğrencileri atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu hayatını kaybeden Sadako Sasaki anısına origamiyle turna kuşu yaparak, dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi.
TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu hayatını kaybeden Sadako Sasaki'yi, origamiyle turna kuşu yaparak andı.
Öğrenciler yaklaşık 5 ay önce Japon kültürüne ait geleneksel origami sanatı hakkında bilgi edinip eğlenceli figürler yapmayı öğrendi.
Etkinlikte, çocuklar Sadako Sasaki anısına origamiyle bin adet turna kuşu yaparak, dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi.
Öğrencilerin turna kuşlarından hazırlamış olduğu sergi Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Tahsin Halcı, okul müdürü İbrahim Erginsoy'un kurdele kesmesi ile açıldı.
Aşım, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyaya sevgi ve barış mesajı veren öğrencilerini tebrik etti.
Öğrencilerin çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Aşım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Kağıttan turna kuşunun bir hikayesi vardır. Sadako Sasaki'nin küçük ama etkileyici bir hikayesidir. Sadako Sasaki bir kız çocuğu ve atom bombası atıldıktan sonra lösemi hastalığına yakalanıyor. Kağıttan bin tane turna kuşu yaparsa bu hastalıktan kurtulacağını düşünüyor. 644 tane yapıyor ve vefat ediyor. Sınıf arkadaşları geriye kalan turna kuşlarını yapıyorlar. Hiroşima'ya gittiğiniz zaman Sadako Sasaki'nin bir anıtı var. Umudu temsil ediyor. Bugün bizde de turna kuşu umudu temsil eder."
Sergi yaklaşık 10 gün açık kalacak.
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