HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünya barışı için kağıttan turna kuşu yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

Kırklareli'de ilköğretim ve ortaokulu öğrencileri, atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu hayatını kaybeden Sadako Sasaki anısına origamiyle turna kuşu yaparak, dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ilköğretim ve ortaokulu öğrencileri atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu hayatını kaybeden Sadako Sasaki anısına origamiyle turna kuşu yaparak, dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi.

TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu hayatını kaybeden Sadako Sasaki'yi, origamiyle turna kuşu yaparak andı.

Öğrenciler yaklaşık 5 ay önce Japon kültürüne ait geleneksel origami sanatı hakkında bilgi edinip eğlenceli figürler yapmayı öğrendi.

Etkinlikte, çocuklar Sadako Sasaki anısına origamiyle bin adet turna kuşu yaparak, dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi.

Öğrencilerin turna kuşlarından hazırlamış olduğu sergi Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Tahsin Halcı, okul müdürü İbrahim Erginsoy'un kurdele kesmesi ile açıldı.

Aşım, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyaya sevgi ve barış mesajı veren öğrencilerini tebrik etti.

Öğrencilerin çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Aşım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kağıttan turna kuşunun bir hikayesi vardır. Sadako Sasaki'nin küçük ama etkileyici bir hikayesidir. Sadako Sasaki bir kız çocuğu ve atom bombası atıldıktan sonra lösemi hastalığına yakalanıyor. Kağıttan bin tane turna kuşu yaparsa bu hastalıktan kurtulacağını düşünüyor. 644 tane yapıyor ve vefat ediyor. Sınıf arkadaşları geriye kalan turna kuşlarını yapıyorlar. Hiroşima'ya gittiğiniz zaman Sadako Sasaki'nin bir anıtı var. Umudu temsil ediyor. Bugün bizde de turna kuşu umudu temsil eder."

Sergi yaklaşık 10 gün açık kalacak.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildiHDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi
İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandıİnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış mesaj sevgi

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı

İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.