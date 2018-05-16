Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Site haber müdürü Gordon Duff’ın imzasıyla yayınlanan analizde, Erdoğan’ın en son İsrail büyükelçisini ülkeden göndermesi nedeniyle uzun süredir gerilen ilişkilerin yeni bir eşiği geçtiğini belirterek, Erdoğan’ın yanında yalnızca Britanya’nın durduğuna değiniyor.

Öte yandan Erdoğan’ın Putin’le ilişkilerinin de giderek geliştiği ileri sürülürken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD’nin bulunduğundan pek şüphe duyulmadığı da eklendi.

Son olarak, ABD’nin artık ilk önce Erdoğan öldürülmeden İran’a saldıramayacağına inandığı iddia edilen analizde, Putin’in de yanında Erdoğan olmadığında Esad’a destekten ya da İran’a silah satışından cayacağı öne sürülerek, manşette Erdoğan’ı hedef alan İsrailli suikastçıların Türkiye’de olduğu duyuruluyor.



