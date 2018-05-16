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Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

ABD kaynaklı askeri kulisleriyle ünlü haber-analiz sitesi Veteranstoday, bugün “özel” etiketiyle yayınlanan bir analizde, İsrailli suikastçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast yapmak üzere Türkiye içinde bulunduklarını bildirdi

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Site haber müdürü Gordon Duff’ın imzasıyla yayınlanan analizde, Erdoğan’ın en son İsrail büyükelçisini ülkeden göndermesi nedeniyle uzun süredir gerilen ilişkilerin yeni bir eşiği geçtiğini belirterek, Erdoğan’ın yanında yalnızca Britanya’nın durduğuna değiniyor.

Öte yandan Erdoğan’ın Putin’le ilişkilerinin de giderek geliştiği ileri sürülürken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD’nin bulunduğundan pek şüphe duyulmadığı da eklendi.

Son olarak, ABD’nin artık ilk önce Erdoğan öldürülmeden İran’a saldıramayacağına inandığı iddia edilen analizde, Putin’in de yanında Erdoğan olmadığında Esad’a destekten ya da İran’a silah satışından cayacağı öne sürülerek, manşette Erdoğan’ı hedef alan İsrailli suikastçıların Türkiye’de olduğu duyuruluyor.


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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yine mağdur edebiyetına başladı, haydi hayırlısı.... Her seçim öncesi hep aynı terane..
seçimi kaybettiğini görsün önce bi
Şuan bu habere sevinen eminim bir dünya kendini Türk sanan zavallılar vardır.
Rabbim şahadet nasip ettiyse olur,lakin bu dünyayı başta israil olmak üzere dar ederiz.Nereye kaçsalar Türkler peşinde olur.Bu dünyada buna sebep olan ülkelerin hiçbirinin liderleri güvende olmaz.
Asparagas haber
16 senedir her seçimden önce nedense bir suikast düzenleniyor. ama düzenleyenler yakalanamıyor ? güler misin ağlar mısın
Reise kurşun işlemez vurulsa bile vücuduna hiç bir şey yapamaz.
yeni seçim senaryosu
Başladı yine mazlum rolleri. RTE israil,ABD oyunudur. Millet iyice alevlensin, yedirmeyiz rte yi desin diye böyle haberler çıkıyor.Eee BOP başkanı adamı ülkenin başından niye indirsinler?
bu bir,Bülent Arınç iki...seçim önceleri aynı senaryo...sonrada her toplantılarda ağlamalar başlar yakında...
Neden vurmak için adam göndersinler ki? İsrail köpeği kendi adamını vurmaz. hele de böyle onun her istediğini ikiletmeden yapan madalya verdiği adamını! Baktılar koltuk gidiyor danışıklı dövüşe başladılar gene. yarın çıkar televizyona Eyy İsrail.. der.YAZIK
kralı gelsin biz ölmeyede savaşmayada hazırız sevsekde sevmesekde o bu ülkenin lideri şu an emrindeyiz
Reklam kokan haberler bunlar mayk
Cumhurbaşkanımız devletin teminatıdır. Allah O'na uzun ömürler versin inşallah. Her türlü şer odaklarından korusun rabbim
Beğensekte beğenmesekte cumhurbaşkanına yapılacak her suikast girişimi TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne saldırıdır. Bir birey olarak çoğu davranışını beğenmesemde mhp lilerin gözyumarak (oysandıklarındaki hırsızlıklara gözyumduklarını gözkemcilerinden bizzat duyan olarak) ve iktidarda kalmalarına önayak olduklarını bilsemde o bizim cumhurbaşkanımızdır. İç meseleler bizi bağlar. dışardan gazel okuyanlardan mudahil olanlardan nefret ederim. Bu tür bir suikaste; sağcısı solcusu dindarı dinsizi türkü kürdü lazı çerkezi herkesin karşı durması Türkiyenin bekaası özgürlüğü açısından elzemdir.
o zor iste .turkiyeye gelipte suikast yapmak sikar biraz.arap ulkesi degil turkiye.daha bunu ogrenememis itrail dol fazlaliklari.savas cikarmak niyetleri galiba
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