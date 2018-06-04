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Dünya Çevre Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Dünya Çevre Günü vesilesiyle, bütün kamu yöneticilerini, sanayicileri ve yatırımcıları çevre kirliliğine karşı azami dikkate davet ediyorum" - "(Önce insan önce hayat) düsturuyla hizmetlerimizi sürdürürken, Türkiye'nin tabii dokusunu korumak ve şehirlerimizi çevre dostu kılmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya Çevre Günü vesilesiyle, bütün kamu yöneticilerini, sanayicileri ve yatırımcıları çevre kirliliğine karşı azami dikkate davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından, 1972 yılı 5 Haziran tarihinin Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesinin temel amaçlarından birisinin çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını ve politik ilgiyi arttırmak olduğunu belirtti.

Bu amaç doğrultusunda çeşitli faaliyetlerle kutlanan Dünya Çevre Günü vesilesiyle insana ve tabiata hürmet eden herkesi muhabbetle selamlayan Yıldırım, çevre sorunlarının ülkelerin ekonomi, kalkınma, enerji ve diğer pek çok alandaki politikalarına yön verdiğinin altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin çevre sorunlarının çözümü için azami özen gösterdiğini, çevreyi korumayı esas alan bir kalkınma politikası yürüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyor, bütün yaratılmışların hukukunu korumak için gayret gösteriyoruz. 'Önce insan önce hayat' düsturuyla hizmetlerimizi sürdürürken, Türkiye'nin tabii dokusunu korumak ve şehirlerimizi çevre dostu kılmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kalkınma faaliyetlerimizi çevrenin korunmasını esas alan bir yaklaşımla sürdürürken, bir yandan da diktiğimiz dört milyar fidanla Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma hamlesini yürütüyoruz.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle, bütün kamu yöneticilerini, sanayicileri ve yatırımcıları çevre kirliliğine karşı azami dikkate davet ediyorum. Daha güzel, daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek arzusuyla Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum."

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Başbakan Binali Yıldırım dünya çevre günü

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