AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünyayı kirletme oranları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer alması da bizim için ayrıca iftihar vesilesidir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bütün canlıların ortak yaşam alanı çevrenin sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda koruma, kullanma dengesi gözetilerek yaşatılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrenin, insanlığın gelecekte daha iyi yaşam koşullarına sahip olması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, bu bilinçle AK Parti olarak 16 yıllık iktidarları boyunca tüm projeleri ve kalkınma hamlelerini çevreyi koruma hassasiyetini gözeterek hayata geçirdiklerini ifade etti.

Karaaslan, 2008'de başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğine imza atan bir hükümet olmanın haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Türkiye'de 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Karaaslan, "Dünyayı kirletme oranları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer alması da bizim için ayrıca iftihar vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.