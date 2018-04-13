Dünya çocukları Bursa’da buluşuyor

TRT ve Bursa Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkeden 800 çocuğun katılımıyla 15-26 Nisan tarihleri arasında Bursa’da yapılacak.

Yaklaşık 150 değişik ülkeden 30 bin civarı çocuğun katıldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği, bu sene 40 ülkeden 800 çocuğun katılımıyla ‘tarihi geçmişiyle Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan’ Yeşil Bursa’da gerçekleştirilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci, TRT marifetiyle düzenlen Çocuk Şenliği’nin ise 40’ıncı yılını kutlayacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 40 ülkeden yüzlerce çocuğu Bursa’da ağırlayacaklarını, bir hafta boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Etkinlik boyunca şehrin farklı bölgelerinde ve ilçelerde yöresel dans gösterilerinin yapılacağını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, çocuklara atfedilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyanın farklı bölgelerinden çocukları bir kez daha buluşturacağını ifade etti. Geleceğin teminatı olan çocukları bir araya getiren organizasyona Bursa olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Dünyada hiçbir çocuk üzülmesin. Hiçbir çocuk ağlamasın ve bombaların altında ölümü beklemesin. Ortadoğu, Afrika ve dünyanın farklı coğrafyalarında amansız mücadeleler yüzünden biçare kaldıklarını görüyoruz. Ölüme terk edildiklerini görüyoruz. Tüm dünya çocukları barış ve huzur içerisinde yaşasın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın zaten çocuklara atfedilmesinin ana gayesi de budur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar ve öğrenci velileri tarafından ağırlanacak çocukların yanı sıra 150 yabancı lider ve 30 civarında basın mensubu da Bursa’ya gelecek. 2011 yılında ilk kez şenliğe ev sahipliği yapan Bursa, bir hafta süren programları başarıyla gerçekleştirmişti. Bu sene de ‘Fotoğraflarla 40. Yıl’ sergisi, Bursa Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı kabulleri, festival yürüyüşü, halk konserleri, ülke sokak gösterileri, çevre gezileri, spor ve oyun etkinlikleri, Ankara kabulleri, 23 Nisan Gala Gösterisi, TRT Halkoyunları Özel “Türkiyem” Gösterisi, şenlik pikniği gibi etkinliklerin yapılması planlanıyor.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin Bursa programları, 15 Nisan Pazar günü Saat 17.00’da Tayyare Kültür Merkezi’ndeki fotoğraf sergisi açılışı ve kokteyliyle başlayacak. 16 Nisan Pazartesi günü Tayyare Kültür Merkezi’nde ev sahibi ve konuk çocukları ağırlayacak. Ziyaretlerin ardından saat 13.30’da Tophane Meydanı’ndan Atatürk Stadyumu Meydanı’nda kadar şenlik yürüyüşü yapılacak. Saat 16.00’da meydanda ülke gösterileri ve saat 17.00’da Sertab Erener konseri verilecek.

Şenlik kapsamında 17 Nisan Salı günü ise konuk çocuklar İnegöl, Mudanya ve Yıldırım ilçelerinde ülkelerine özgü gösterileri sergileyecek. Aynı gün konuk çocuklar, Bilecik’te belediyeyi ziyaret ederek Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösteri sahneleyecek. 25 Nisan Çarşamba günü ise çocuklar, Nilüfer Belediyesi Meydanı’nda saat 15.00’dan itibaren gösterileri sahneleyecek. 26 Nisan Perşembe günü de Sukaypark’ta tüm çocuklar için veda pikniği düzenlenecek.

Şenliklerin dördüncü günü olan 18 Nisan Çarşamba ise, Merinos Parkı’nda Saat 16.00’da ülke gösterileri, saat 17.00’da Edis konseri verilecek. 20 Nisan Cuma günü ise TOFAŞ Kapalı Spor Salonu’nda saat 16.00’dan itibaren "23 Nisan Gala Gösterisi ve ’Türkiyem’ Özel Gösterisi" sahnelenecek.