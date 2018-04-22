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Dünya çocukları "dostluk festivali"nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 14 ülkeden 350 çocuk, Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen 5. Dünya Çocuklarının Dostluk Buluşması Festivali'nde bir araya geldi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5. Dünya Çocuklarının Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali'nde 14 ülkeden 350 çocuk bir araya geldi.

Festivale katılan çocuklar, tarihi Sarıhacılar Mahallesi ve Akseki Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterisi sundu, Etnografya Müzesini, tarihi camiyi ve tarihi düğmeli evleri gezdi.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun katkısıyla düzenlenen festivalde Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Kırgızistan, Lübnan, Bulgaristan, Litvanya, Filistin, Estonya, Tayland, Özbekistan, Azerbaycan, Ürdün ve Türkiye'den 350 çocuk, tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde Aksekili çocuklarla buluştu.

Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara yöresel yemekler ikram edildi. Çocuklar, Akseki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda şarkı söyleyerek ülkelerinin halk danslarını sergiledi. Gösteriler, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya gençleriyle bu yıl beşinci 5. kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Turizm potansiyeli açısından önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek, turizm sektöründen Akseki'mizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal da bu yıl beşinci kez dünya gençlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirerek, her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını aktardı.

Girişimci Kavasoğlu da Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Kavasoğlu, “Çocuk her yerde çocuktur. Çocuklar insanlığın geleceği. Onlara dünyanın güzel ve her şeye rağmen yaşanabilir olduğunu bu tür uluslararası etkinliklerle anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl, sakin geçen iki yılın acısını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Festivale Azerbeycan'dan katılan 11 yaşındaki Abbasova Gültac, birçok ülkeden çocuklarla tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'ye ilk defa geldim. Türkiye çok güzel bir ülke, bizim kardeş ülkemiz. Birçok yeri gezdik. Bizi buraya davet edenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Azeri 11 yaşındaki Guliyeva Nigar da dünyada savaş istemediklerini belirterek, "Bu festivale katılmaktan çok mutluyum. Burada tarihi yerleri gezdik. Hiçbir ülkede savaş olmasın. Herkes birbiri ile dost ve kardeş olsun." dedi.

8 yaşındaki Litvanyalı Telze Zelbaıte de "Dünya çocukları ile birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Burada kendi milli danslarımızı gösterdiğimiz için çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

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Dünya çocukları Akseki'de buluştu

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