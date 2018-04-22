Dünya çocukları, Esenler’de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Esenler’de 9’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali için dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen çocuklar "Barış Ekmeği" pişirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Esenler’de 8’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali için dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen çocuklar "Barış Ekmeği" pişirdi. Ülkelerinden getirdikleri unlarla ekmek pişirmek için kolları sıvayan çocuklar sevgi ve kardeşlik mayası katarak pişirdikleri ekmeği ise dünya liderlerine göndermek için hazırladı. Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, TİKA Başkanı Serdar Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Somali, Gürcistan, Kolombiya, Filistin, Ukrayna gibi çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda çocuk katıldı. Dünya çocukları barış ekmeği pişirdi

Etkinlik, Barış Ekmeği Festivali’nin tanıtıldığı ve sinevizyon gösterisi ve dünyanın birçok ülkesinden gelen çocukların dansları ile başladı. Festival, yüzlerce çocuğun Türkçe söyledikleri "Barış şarkısı" ile devam etti. Barış mesajlarının verildiği festival kapsamında Başkan Göksu, protokol üyeleri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar, barış ekmeği pişirdi. Çocuklar, pişirdikleri ekmeği, yazmış oldukları mektuplar eşliğinde liderlerine gönderdi. Ayrıca alanda çocukların hayallerindeki barışı simgelediği ifade edilen resim de katılımcılara gösterildi.

‘‘Yıllardır yapılan ekmekler tüm dünyaya gidiyor’’

Barış içinde yaşamanın önemine vurgu yapan TİKA Başkanı Serdar Çam, ‘‘Başkanımız bütün dünyaya, dünya beşten büyüktür mesajını veriyor. Başkanımız bugüne kadar her sene değişik ülkelerden çocukları ağırlayarak onların sesi oluyor. Burada onların sesini duyurarak uluslararası bir faaliyet yapıyor. Mazlumun sesini en güzel şekilde duyurmaya çalışıyor. Yıllardır tüten bu ekmek fırınıyla yapılan ekmek temsili değil, fiili olarak bütün dünyaya gidiyor. Az önce de ifade edildi, şu anda Arakan’daki kamplarda 20 bin kişi için yemek pişiyor ve bunları yapanlar sizlersiniz. Tüm Türkiye vatandaşlarının vergileri, zekatları, sadakaları ile katkı veren kardeşlerimizin imkanları ile biz orada en güzel şekilde sıcak yemek pişiriyoruz. İnşallah her yıl artarak devam edecek olan bu faaliyetlere biz TİKA olarak katılmaktan dolayı mutluluk duymaya devam edeceğiz’’ dedi. ‘‘24 Haziran duası’’

24 Haziran seçimlerinin dua niteliğinde olduğunu ifade eden İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ‘‘Sevgili Esenler, geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanımızın da noktayı koymasıyla 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gidiyoruz. Ben bunu dua maiyetinde bir seçim olarak nitelendiriyorum. 24 Haziran duası, milletçe en önemli dua vaktimiz seçimler. 24 Haziran dua günü, çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerek. Bütün eşimizi dostumuzu, bakkal Ahmet efendiden Fatma teyzeye kadar herkesi sandığa davet etmeliyiz. 24 Haziran’da yapılan dualar kabul oluyormuş, sen de bu duaya hazırlan, sen de bu duaya eşini dostunu hazırla diye uyandırmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.