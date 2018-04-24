Dünya çocukları Eskişehir’de

Türk Kızılay’ı Eskişehir şubesi dünyanın dört bir tarafından 650 çocuğu Kanlıpınar Göleti’nde ağırladı.

TRT tarafından organize edilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40’ıncı yılında 40 ülkenin katılımıyla programını sürdürüyor. 23 Nisan haftasında Bursa ağırlıklı olarak birçok etkinlik düzenlenirken, farklı ülkelerden gelen yaklaşık 650 çocuk, Eskişehir’i ziyaret ederek Kanlıpınar Göletinde buluştu. Kızılay Genel Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, çocukları mesire alanının girişinde alkışlarla karşıladı.

“Milyonlarca yavrumuza şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz”

Şenlikle ilgili değerlendirmede bulunan Kızılay Genel Başkanvekili ve YK üyesi Ercan Tan, "Kurum olarak, bütün çocuklarımızın gülen yüzünü görmek bunda bir nebze katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere, milyonlarca yavrumuza şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz. Onlara çeşitli destekler sağlayarak mutluluğu paylaştıkça çoğalıyoruz. Ayrıca bu bayramı dünya çocuklarına armağan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını minnetle ve rahmetle yad ediyorum” diyerek TRT’ye de teşekkür etti.