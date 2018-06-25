"Dünya Çocukları" fotoğraf sergisi açıldı

Daha önce Bartın, Yozgat, Bayburt, Çanakkale ve Çorum'da 5 proje gerçekleştirdiklerini belirten Köse, "Biz 40 üniversite gönüllüsü Anadolu'nun çeşitli köylerine giderek, oradaki öğrencilere hem bot, mont gibi kıyafet yardımı yapıyoruz hem de gittiğimiz okullarda sanat, bilgisayar atölyesi, kütüphane gibi alanlar oluşturuyoruz." dedi.

Dernek başkanı Servet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk olarak 3 yıl önce bir hayal üzerine başladığını söyledi.

"Öğrencilere şunu söylüyoruz, 'Bizden önceki abilerimiz, ablalarımız bize birçok kitap getirdi. Biz İstanbul'dan gelen abileriniz ve ablalarınız olarak bu kitapları okuduk, şimdi de size getiriyoruz. Siz de bu kitapların tamamını okuyarak, sizden sonra gelecek kardeşlerinize bu kitapları vereceksiniz ve onlara kitap okumayı sevdireceksiniz.' Yardım malzemelerini de biz gittikten sonra dağıtılması için idareye bırakıyoruz. Çünkü bizim projemiz sadece yardım değil, biz İstanbul'dan onları görüp, bilen abiler, ablalar olarak onların yanına gidiyoruz. Yardım işin içine girdiğinde ise çocuklarla olan bağımız biraz kopuyor. Karşılıklı ilişkileri koruyabilmek adına böyle bir motto ile yola devam ediyoruz."

- "Bu proje aslında bir yardım projesi değil"

Belirli kurallarla hareket ettiklerini vurgulayan Köse, "Mesela gönüllülerimiz herhangi bir köye gittiğinde hiçbir şekilde makyaj yapmadan, takı takmadan gider ve gün boyu cep telefonu kullanımı da yasaktır. Çünkü burada önemli olan şey çocuklara minimum sürede, maksimum faydayı verebilmek." diye konuştu.

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- Proje kapsamında 6 bin kitap çocuklarla buluştu

Projenin baş koordinatörü Caner Yeşil de bu yıl Doğu Anadolu'da iki köyü daha ziyaret edeceklerini anlatarak, "Artık bütçemiz büyüdü, sponsor sayımız, gönüllü sayımız arttı. Şu ana kadar ulaştığımız çocuk sayısı ise toplamda bini, götürdüğümüz kitap sayısı da 6 bini geçti." dedi.

Yeşil, "Dünya Çocukları" adlı fotoğraf sergisinin amacına da değinerek, şöyle devam etti:

"Bu sergi projenin 2'inci ayağı olarak bulunduğu yerden çocuk konusuna dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak. Bunun için de sanattan daha iyi bir yolun olacağını düşünmedik. Fotoğraf gezginleri grubu ile 56 fotoğrafçının katılımıyla bu sergiyi düzenledik. Bundan sonra farklı sanat dallarıyla da projeyi birleştirerek farklı fikirlerimiz var."