HABER

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, bu yıl 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, bu yıl 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 ülkeden yabancı çocuklar ve Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu’nun konuk olacağı şenlik boyunca renkli gösteriler sunulacak. Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan, büyük coşkuyla kutlanacak.

Karşıyaka Belediyesinin, Karşıyaka Kaymakamlığı ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 26. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için Almanya, Sri Lanka, Azerbaycan, Makedonya, Slovenya, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Bulgaristan ve Moldova’dan 173 çocuk 18 Nisan’da Karşıyaka’ya gelecek. Organizasyonun en renkli gruplarından biri de Ankara’dan katılacak 24 kişilik Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu olacak. Gönüllü ailelerin evlerine yerleşecek olan çocuklar; hafta boyunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşayacak.

Kortejle başlıyor
Etkinlikler 19 Nisan Perşembe saat 17.30’da, Kaymakamlık önünden Karşıyaka Çarşı’ya yapılacak kortej ile başlayacak. Tüm gruplar yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle katılacak. Açılış töreni de saat 19.00’da Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek. Konuk çocukların yanı sıra Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Smyrna Koreografi Topluluğu da gösterileriyle görsel şölen sunacak. Şenlik boyunca ilçenin farklı noktalarında da gösteriler yapılacak. Çocuklar için geziler düzenlenecek.

Bayram coşkusu
Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Çocuk Gözüyle Evrensel Değerler’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni de şenlik kapsamında gerçekleşecek. Müzede yapılacak tören 22 Nisan saat 15.30’da başlayacak. 23 Nisan sabahında konuk çocuklar Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret edecek. Bayram coşkusunun final etkinlikleriyle taçlanacağı şenlik, misafir çocukların 24 Nisan’da Karşıyaka’dan ayrılmasıyla son bulacak.

Çocuklar örnek olacak
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 26. yıla ulaşan şenliğimizde, yine büyük coşkuyla kutlayacağız. Dünya çocuklarını bir kez daha dostluk ve sevgide buluşturacağız. Kardeşlikleriyle dünyaya barış mesaj verecek, örnek olacaklar. Herkesi etkinliklerimize, bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

1 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
2 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
3 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
4 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
5 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
6 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
7 / 7

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.