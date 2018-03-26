Dünya evine girenler 9 yıldır 08/08/08 rekorunu kıramadı

Dünya evine girenler çiftlerin yıldırım nikahı hariç, özel ve akılda kalır günleri nikah ve evlilik günü olarak tercih ettikleri belirlendi. Türkiye genelindeki son 10 yıllık evlilik tarihleri üzerinde yapılan incelemede dünya evine girenlerin 9 yıl önceki 08/08/08 özel tarih tercih rekorunun halen kırılamadığı belirtildi. Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’de evlilik cüzdanına 08/08/08 yazdırabilmek için 8 bin 421 kişinin nikah masasına oturduğu, nikah memurlarının tarihteki en yoğun günlerden birini o gün yaşadığı belirlendi.

Türkiye’de son 10 yıl içinde, en fazla evlilik yapılan günün 8 Ağustos 2008 (08/08/2008) tarihinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Evlenmek için tercih edilen en popüler tarihlerden ikincisi ise 07/07/2017 tarihi oldu. 7 bin 206 çiftin evlilik cüzdanlarına 07/07/17 yazdırabilmek için bu günü tercih ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalara göre, 2017 yılı Temmuz ayında evlenen 81 bin 392 çiftin yüzde 8,9’unun bu tarihte evlendiği belirtildi.

Ardışık tarih bulamayan 14 Şubat’ı tercih ediyor

Son 10 yıl içindeki en popüler ilk 10 evlenme tarihinden üçüncüsü 12/12/12 olurken, 11/11/11 ve 05/05/15 tarihleri de Türkiye’de en çok evlilik yapılan tarihler olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde özel, kolay, akılda kalır tarih bulamayanların evlilik günü için 14 Şubat tarihlerini tercih ettiği görüldü.