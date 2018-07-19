Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Sarı-lacivertliler için çok önemli bir gün olan Dünya Fenerbahçeliler günü için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir mesaj yayınladı. 1907 yılında kurulan Fenerbahçe'de her yıl '19 Temmuz' tarihi "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanır. Bu tarihte kulüp, dernekler ve taraftarlar özel etkinlikler düzenler. Fenerbahçeli taraftarlar için bugünün anlamını gösteren Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri ve mesajları haberimizde. ALİ KOÇ'UN 19.07 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJI Sevgili Fenerbahçeliler, Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe’yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlarım. En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe. Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuzlar dilerim.

Kalpler beraber. Ali Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Başkanımız Ali Koç’un 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı ???????? pic.twitter.com/gmpXhfAMud — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Temmuz 2018 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! 19.07 Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Babadan emanet, evlada miras bu sevda. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun.. Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Her şeyden geçtim ama bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem Güneşimi kaybettim günlerime doğman gerek Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe’m! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz Kutlu Olsun! ???????????? pic.twitter.com/Okd4nZUjQ2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 18 Temmuz 2018 Benim sana olan sevgim bi Baba Mirası ve bu Miras nesilden nesile devam edicek Şanlı Takımım Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun 1907 marşı 1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Fenerbahçe Cumhuriyeti’nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Herkez diyor ki “okuyun da adam olun” fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Her zaman senle geldik heryere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Biz herkes gurur duyduğunda değil herkes suçlandığında fenerbahceliydik 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun