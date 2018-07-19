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Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

Bugün, Dünya Fenerbahçeliler Günü. Bu yüzden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü için özel bir mesaj yayınlandı. Peki Dünya Fenerbahçeliler Günü niye kutlanıyor? Ne zaman başladı? Fenerbahçeliler için en yeni, güzel Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları haberimizde.

Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Sarı-lacivertliler için çok önemli bir gün olan Dünya Fenerbahçeliler günü için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir mesaj yayınladı. 1907 yılında kurulan Fenerbahçe'de her yıl '19 Temmuz' tarihi "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanır. Bu tarihte kulüp, dernekler ve taraftarlar özel etkinlikler düzenler. Fenerbahçeli taraftarlar için bugünün anlamını gösteren Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri ve mesajları haberimizde.

ALİ KOÇ'UN 19.07 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJI

Sevgili Fenerbahçeliler,

Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün.

Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe’yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlarım.

En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe.

Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuzlar dilerim.

Kalpler beraber.

Ali Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! 19.07

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Babadan emanet, evlada miras bu sevda. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun..

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her şeyden geçtim ama bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem Güneşimi kaybettim günlerime doğman gerek Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe’m! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Benim sana olan sevgim bi Baba Mirası ve bu Miras nesilden nesile devam edicek Şanlı Takımım Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

1907 marşı 1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Fenerbahçe Cumhuriyeti’nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Herkez diyor ki “okuyun da adam olun” fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her zaman senle geldik heryere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Biz herkes gurur duyduğunda değil herkes suçlandığında fenerbahceliydik 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan. Hepimizin 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Fenerbahçeli olmak yürek ister bu yüreği taşımak ağır bir kalptensozler.com yüktür ben ise bu yük altında ezilmeye razı bir Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Çubukluya aşık milyonların Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Bir babanın evladına verecek en güzel miras evladını Fenerbahçeli yapmasıdır… Teşekkürler baba… Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dünya döndükçe sürecek kalpleri hep titretecek dillerden hiç düşmeyecek FENERBAHÇE! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Sevmeyi bir gün sananlara inat Hediyemizdir sana adanmış bu hayat. Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dünya Fenerbahçeliler Günü Allahım şükürler olsun ki Fenerbahçe liyim

Her şeye göğüs gerebilmektir Fenerbahçeli olmak. Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Bir galatasaraylı olarak ezeli ve ebedi dostumuz ve rakibimiz Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dilimde şarkıların gündüz gece deli gibi aşığız FENERBAHÇE! Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

dunya-fenerbahceliler-gunu

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