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"Dünya Filistin'e kör ve sağır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Cesur: - "Eli silahlı teröristleri makamlarında ağırlayanların, terör örgütleri için nasıl destek vereceklerini şaşıranların İsrail terörüne karşı sessiz kalmalarına şaşırmadık. Dünya Filistin'e kör ve sağır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Eli silahlı teröristleri makamlarında ağırlayanların, terör örgütleri için nasıl destek vereceklerini şaşıranların İsrail terörüne karşı sessiz kalmalarına şaşırmadık. Dünya Filistin'e kör ve sağır." ifadelerini kullandı.

Cesur, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin sivil halka yönelik saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Toprak Günü" gösterilerine saldırılarda 15 Filistinlinin şehit edildiğini, yaklaşık bin 400 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Bu saldırıları "İsrail vahşeti" olarak nitelendiren Cesur, Filistin topraklarını her geçen gün işgal eden İsrail'in uluslararası hukuk sistemini hiçe sayarak katliamlarına devam ettiğinin altını çizdi.

Cesur, BM başta olmak üzere, kendilerini insan haklarının yegane savunucusu olarak tanıtan ülkelerin konuya ilişkin sadece kınama açıklamaları yapmasının İsrail'e pervasız hareketleri için cesaret verdiğini bildirdi.

"Eli silahlı teröristleri makamlarında ağırlayanların, terör örgütleri için nasıl destek vereceklerini şaşıranların İsrail terörüne karşı sessiz kalmalarına şaşırmıyoruz." ifadesini kullanan Cesur, dünyanın Filistin'e kör ve sağır olduğunu aktardı.

- "İsrail vahşetini tüm dünyaya anlatmalıyız"

Cesur, Filistin meselesinin çözümünün başta ABD ve batılı ülkelerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini, bu konuda Türk halkının Filistin halkı ile dayanışmasını daha da çok güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan Ali Cesur, "Onları asla ve asla yalnızlık duygusuna itmemeliyiz. Her ortamda kucaklamalı, her türlü desteği vermeliyiz. Uluslararası mecralarda vicdan sahiplerini harekete geçirecek lobi çalışmalarını en baskın şekilde yürütmeli ve İsrail vahşetini tüm dünyaya anlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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