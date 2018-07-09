Özbekistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ilk madalyalarını kazandı.

Erkekler 69 kilo koparmada Muhammed Furkan Özbek gümüş, Ramazan İlhan ise bronz madalya elde etti. Silkmede bronz madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, toplamda da bronz madalyaya hak kazandı.

Şampiyonayı Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve federasyon üyeleri, ev sahibi Özbekistan'ın Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahrulla Mahmudov'la birlikte izledi. Madalya töreninde Büyükelçi Şen, Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan'a madalyalarını takdim etti.

Şampiyonada bir gümüş ve iki bronz madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını kaydederek, madalya kazanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ramazan İlhan da şampiyonada altın madalya kazanmayı amaçladığını, ancak haklarını iyi kullanamadığını ve bunun sonucunda bronz madalya elde ettiğini kaydetti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 7 Temmuz'da başlayan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi sekizer erkek ve kadın sporcu temsil ediyor.

