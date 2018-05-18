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"Dünya gençleri" Antalya'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Akseki'de düzenlenen "3. Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması" festivaline, 200 genç katıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması" festivalinde, yurt içi ve dışından 200 genç bir araya geldi.

Akseki Kaymakamlığı, belediye ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından, Gençlik Haftası dolayısıyla Sarıhacılar Mahallesi'nde düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Moğolistan, Estonya, Kırgızistan ve Romanya'dan katılım oldu.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte gençler, tarihi yapıları gezdi. Yöresel kıyafetli gençlerin şarkı söyleyip dans etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaymakam Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya gençleriyle bu yıl üçüncü kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akseki'nin hanları, kervan yolları ve düğmeli evlerinde restorasyonun devam ettiğini aktaran Nasır, yerli ve yabancı turistlerin, kervan yollarında tarihe yolculuk yaptığını vurguladı.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ise bölgeye her geçen gün gelen yabancı misafir sayısının arttığını ifade etti.

Estonya'dan gelen 14 yaşındaki Karl Mark, Türkiye'yi çok sevdiğini, festival sayesinde Akseki'yi de tanıma fırsatı bulduğunu bildirdi.

Moğolistan'dan katılan Altantuul Otgontuya da ülkelerini temsil etmek için Türkiye'ye geldiklerini, milli danslarını sergilediklerini kaydetti.

Kırgızistan'dan katılan 9 yaşındaki Sharip Jamila ise ilk kez geldiği Türkiye'ye hayran kaldığını belirtti.

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