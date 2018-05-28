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Dünya gençleri iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

Üniversite eğitimi için Muğla'da bulunan 18 ülkeden 120 öğrenci, iftar programında bir araya geldi

Muğla'da eğitim gören 18 ülkeden üniversite öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla Müdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği iftara, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) eğitim gören, aralarında İran, Irak, Afganistan, Yemen, Suriye, Mısır, Kosova, Arnavutluk, Sudan ve Ganalıların da bulunduğu toplam 120 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda dua edildi.

KYK Muğla İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 70 ülkeden bin 44 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, bu öğrencilerin birçoğunun KYK yurtlarında kaldığını ifade etti.

İlman, üniversitedeki yabancı öğrencilerin yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurduğuna işaret ederek, ramazan ayındaki manevi havanın öğrenciler arasında da yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Muğla Temsilcisi Mehmet Araz da eğitim için Türkiye'yi tercih eden öğrencilere ev sahipliği yaparak onları birbirleriyle kaynaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Araz, "Bugünkü programa 18 ülkeden 120 öğrenci katıldı ve hepsi çok mutlu ayrıldı. Öğrenciler burada ramazan ayının manevi iklimini yaşadı." dedi.

MSKÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Afganistanlı Jawadullah Zadyan, Muğla'da ailelerinden uzak iftar yapmanın burukluğunu yaşadıklarını ancak, kendilerini evlerindeymiş gibi hissettiklerini dile getirdi.

Sudanlı MSKÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Amel Mahmaud da farklı ülkelerden gençlerle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Mahmaud, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve Muğla'da yaşamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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