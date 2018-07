İSTANBUL (AA) - Türk Karaciğer Vakfı, Hep Yaşam Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği viral hepatit hastalıklarına dikkati çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Dünya Hepatit Farkındalık Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, doktorlar tarafından halka bilgilendirme yapılarak, soruları cevaplandı ve broşür dağıtıldı.

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Hepatit Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle viral hepatitler konusunda farkındalık yaratmak, halkı bilgilendirmek ve hepatite karşı verilen mücadelede başarılı olmak istediklerini söyledi.

Özellikle hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) türlerinin, kronik enfeksiyona sebep olarak karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabildiğini aktaran Prof. Dr. Çakaloğlu, "Dünyada 300 milyon kişi hepatit B, 100 milyona yakın insan da hepatit C taşıyıcısı. Ülkemizde hepatit B için 3 milyon hepatit C için 500 bin civarında diyebiliriz. Bu insanların 4'te 1'i hayatlarının ilerleyen döneminde bir şekilde karaciğer sirozu veya kanseri hastalıklarının riski altında." diye konuştu.