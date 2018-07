VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla yaptığı çağrıda, "kayıp milyonlar" olarak tanımladığı hepatit virüsü bulaşmış kişilere destek olunmasını istedi.

BM Viyana Ofisi, UNODC Başkanı Fedotov'un 28 Temmuz'daki "Dünya Hepatit Günü" münasebetiyle yayımladığı mesajı paylaştı.

Fedotov, dünya genelinde uyuşturucu kullananlar başta olmak üzere cezaevlerindeki mahkumlar da dahil milyonlarca insanın viral hepatit hastalığı bulunduğunu, ancak büyük bir çoğunun bu durumun ya farkında olmadığını ya da tedavi imkanı bulamadığını belirtti.

Küresel olarak uyuşturucu enjekte eden her iki kişiden birinin hepatit C ile yaşadığını aktaran Fedotov, “Uyuşturucu enjekte eden kadınlarda, erkeklere oranla yüzde 38 daha yüksek hepatit C bulaşma riski bulunuyor. Uyuşturucu kullanan kişilerde hepatit B enfeksiyonunun yaygınlığı yüzde 7,5'tir.” bilgisini paylaştı.

Fedotov, cezaevlerinde steril olmayan ekipmanlarla uyuşturucu kullanılmasının yanı sıra sağlıksız koşullarda insan vücuduna dövme ve piercing (vücudun delinmesi) gibi işlemlerin mevcut sorunların artmasına neden olduğuna dikkati çekerek, “2016’da yayımlanan küresel bir çalışmaya göre dünya genelinde her gün yaklaşık 10,4 milyon insan hapse giriyor. Bu insanların yüzde 15,1’inde hepatit C, yüzde 4,8’inde ise kronik hepatit B bulunuyor.” verisini aktardı.