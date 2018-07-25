HABER

Dünya Hepatit Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov, hepatit virüsü bulaşmış kişilere destek olunması çağrısı yaptı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla yaptığı çağrıda, "kayıp milyonlar" olarak tanımladığı hepatit virüsü bulaşmış kişilere destek olunmasını istedi.

BM Viyana Ofisi, UNODC Başkanı Fedotov'un 28 Temmuz'daki "Dünya Hepatit Günü" münasebetiyle yayımladığı mesajı paylaştı.

Fedotov, dünya genelinde uyuşturucu kullananlar başta olmak üzere cezaevlerindeki mahkumlar da dahil milyonlarca insanın viral hepatit hastalığı bulunduğunu, ancak büyük bir çoğunun bu durumun ya farkında olmadığını ya da tedavi imkanı bulamadığını belirtti.

Küresel olarak uyuşturucu enjekte eden her iki kişiden birinin hepatit C ile yaşadığını aktaran Fedotov, “Uyuşturucu enjekte eden kadınlarda, erkeklere oranla yüzde 38 daha yüksek hepatit C bulaşma riski bulunuyor. Uyuşturucu kullanan kişilerde hepatit B enfeksiyonunun yaygınlığı yüzde 7,5'tir.” bilgisini paylaştı.

Fedotov, cezaevlerinde steril olmayan ekipmanlarla uyuşturucu kullanılmasının yanı sıra sağlıksız koşullarda insan vücuduna dövme ve piercing (vücudun delinmesi) gibi işlemlerin mevcut sorunların artmasına neden olduğuna dikkati çekerek, “2016’da yayımlanan küresel bir çalışmaya göre dünya genelinde her gün yaklaşık 10,4 milyon insan hapse giriyor. Bu insanların yüzde 15,1’inde hepatit C, yüzde 4,8’inde ise kronik hepatit B bulunuyor.” verisini aktardı.

Hepatit ile mücadelede somut bilgiler ışığında siyasi önlemlerin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Fedotov, dünya genelinde koruma, tarama, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, aksi taktirde milyonlarca insanın tedavi imkanı bulamadan yaşamını yitireceğini kaydetti.

Fedotov, dünya genelinde hepatit virüsüne yakalanmış milyonlarca insanın tedavi imkanı bulması durumunda kurtulabileceğine dikkati çekerek, “Dünya Hepatit Günü'nde, UNODC olarak, dünyanın dört bir yanındaki insanları, 'kayıp milyonları' bulmak için harekete geçme konusunda bize katılmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

UNODC'nin sürdürülebilir kalkıma hedefleri doğrultusunda üye ülkeler ve sivil toplum örgütleri ile çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Fedotov, özellikle cezaevlerinde bulunan uyuşturucu bağımlısı ve aynı zamanda hepatit C ve B virüsü bulaşmış kişilerin iyileştirilmesi ve sorunun temelli bir çözüme kavuşturulması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!
Mars'ta ilk defa göl bulunduMars'ta ilk defa göl bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Hepatit Günü UNODC Yury Fedotov

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.