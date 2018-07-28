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Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:14 | Son Güncelleme

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov: - "Hepimiz, insan ticaretini önleme ve durdurma, tüm çocukların sağlık, esenlik ve potansiyellerinin korunmasından sorumluyuz"

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, insan tacirlerinin en çok çocuk ve gençleri mağdur ettiğine dikkati çekerek, "Hepimiz, insan ticaretini önleme ve durdurma, tüm çocukların sağlık, esenlik ve potansiyellerinin korunmasından sorumluyuz." ifadesini kullandı

BM Viyana Ofisi, UNODC Başkanı Fedotov'un 30 Temmuz'daki "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" münasebetiyle yayımladığı mesajı paylaştı.

Fedotov, kriz ve çatışmalar nedeniyle çok daha fazla çocuk ve gencin insan kaçakçılarının ağına düştüğüne işaret ederek, özellikle çocuk ve gençlerin aileleri olmaksızın göç etmeleri durumunda tehlikenin daha da ileri boyutlara taşındığını belirtti.

İnsan kaçakçılarının internet ve yeni teknolojileri kullanarak, daha fazla insana ulaşmaya çalıştıklarına dikkati çeken Fedotov, konuya ilişkin yapılan çalışmaların internet ve sosyal medya ortamında suçluların etkinlik alanlarını açıkça gösterdiğini aktardı.

Çocukların internet ortamında kötüye kullanılmalarını ve insan tacirlerinin ağlarına düşmelerini önlemek için UNODC'nin sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle ortak çalışmalar yürüttüğünü aktaran Fedetov, söz konusu alanda uluslararası yasa ve önlemler hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Fedotov, "İnsan ticaretine karşı etkili önlemler ancak çocuk ve gençlerin çıkarları göz önünde tutularak, koordinasyon ve iş birliği ile sağlanabilir." görüşünü paylaştı.

UNODC’nin insan kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede devletleri desteklediğinin altını çizen Fedotov, yardıma muhtaç insanların korunması, çocuk ve kadın ticareti yapan kaçakçıların cezalandırılması için bütün ülkeleri tam anlamıyla desteklediklerini kaydetti.

UNODC’nin başlattığı "Mavi kalp" kampanyasıyla toplumları insan kaçakçılığı ve bu suçun mağdurlarına ilişkin bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Fedotov, insan kaçakçılığı mağdurlarının üçte birini çocukların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Fedotov, Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü münasebetiyle sorunların çözümlerine ilişkin ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hepimiz, insan ticaretini önleme ve durdurma, tüm çocukların sağlık, esenlik ve potansiyellerinin korunmasından sorumluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü UNODC Yury Fedotov

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