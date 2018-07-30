TUNUS (AA) - Tunus'ta geçen yıl 742 insan ticareti vakasının izlendiği bildirildi.

Tunus İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyonu Başkanı Ravza el-Abidi, "30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, ülkede 2017'de 742 insan ticareti vakası izlendiğini söyledi.

Abidi, bu vakaların daha çok "çocuk işçiliği, yoksul tabakanın dilendirilmesi" gibi ekonomik sömürüyle ilgili olduğunu ifade ederek, cinsel istismar ve yerli kölelik gibi sömürülerin de bu vakalar arasında yer aldığını vurguladı.

Tunus'ta yabancılara yönelik cinsel istismar ve organ ticaretine dair herhangi bir vakanın kaydedilmediğini belirten Abidi, en fazla istismara maruz kalan kesimin ise çocuklar olduğunu dile getirdi.

Abidi, Tunus'un 1846'da köleliği kaldıran ilk İslam ve Arap ülkesi olduğuna dikkati çekerek, Tunus'un hem yabancılar hem de kendi vatandaşları için insan ticareti ve köleliği reddettiğini dile getirdi.

- "İnsan ticareti suçunda uluslararası iş birliği gerekli"