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Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Tunus İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyonu Başkanı Ravza el-Abidi, geçen yıl bu ülkede 742 insan ticareti vakası izlendiğini belirtti

TUNUS (AA) - Tunus'ta geçen yıl 742 insan ticareti vakasının izlendiği bildirildi.

Tunus İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyonu Başkanı Ravza el-Abidi, "30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, ülkede 2017'de 742 insan ticareti vakası izlendiğini söyledi.

Abidi, bu vakaların daha çok "çocuk işçiliği, yoksul tabakanın dilendirilmesi" gibi ekonomik sömürüyle ilgili olduğunu ifade ederek, cinsel istismar ve yerli kölelik gibi sömürülerin de bu vakalar arasında yer aldığını vurguladı.

Tunus'ta yabancılara yönelik cinsel istismar ve organ ticaretine dair herhangi bir vakanın kaydedilmediğini belirten Abidi, en fazla istismara maruz kalan kesimin ise çocuklar olduğunu dile getirdi.

Abidi, Tunus'un 1846'da köleliği kaldıran ilk İslam ve Arap ülkesi olduğuna dikkati çekerek, Tunus'un hem yabancılar hem de kendi vatandaşları için insan ticareti ve köleliği reddettiğini dile getirdi.

- "İnsan ticareti suçunda uluslararası iş birliği gerekli"

Tunus Adalet Bakanı Gazi el-Ceribi de Tunus'un uluslararası "mavi kalp" kampanyasına katılmasının insan ticareti mağdurlarının yaşadıkları acıya dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflediğini kaydetti.

İnsan ticaretiyle mücadelede Tunus'un stratejilerini açıklayan Ceribi, hedefin temel olarak, insan tacirlerinin yargılanması, mağdurların korunması ve gözetilmesi, bu sorunla mücadele için ulusal ve uluslararası çabaların koordine edilmesi olduğunu kaydetti.

Ceribi, bu suçun silah ve uyuşturucu ticaretinden sonra üçüncü sırada yer aldığını ve dünyada artan suçlardan biri olduğunu ifade ederek, örgütlü ve karmaşık bir hale gelen bu suçun arkasındaki örgütlerle mücadelenin, uluslararası iş birliğini gerekli kıldığını sözlerine ekledi.

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