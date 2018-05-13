Dünya kadınlarının el sanatları Sultanahmet’te

İSTANBUL (AA) - Suriye Nur Derneği, Birlik Vakfı, Fatih Kent Konseyi, Çocuk ve Gelecek Derneği öncülüğünde “Dünya Kadınları El Sanatları Sergisi" açıldı.

Sultanahmet'te açılan sergide, savaşın en şiddetli anlarına şahitlik eden, 14 farklı ülkeden gelen 100 kadın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

Bir çoğu savaşta yakınlarını kaybetmiş kadınların kendi emekleriyle yaptıkları birbirinden güzel eserler Sultanahmet meydanında alıcılarını bekliyor.

AA muhabirine konuşan Şeyma Poyraz, "Bugün burada güzel bir etkinlik oldu. Dikiş yapıyorum burada kendi diktiğim özel tasarımları tanıtıyorum benim için iyi oldu. Böyle faaliyetler sık sık yapılmalı girişimci kadınlar için gayet güzel bir etkinlik. Farklı kültürleri tanımış oluyoruz onlarla tanışıyoruz." dedi.

Suriye’den 3 yıl önce Türkiye’ye geldiğini aktaran Hala Bazet, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Yemek yapıyorum, Suriye'ye özgü yemekleri tanıtıyoruz. Halep'te çok meşhur sütlü bademimiz var. Onları Türkiye’ye taşımak istedim. Gelirimi buradan kazanıyorum." diye konuştu.