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Dünya kadınlarının el sanatları Sultanahmet’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Dünya kadınlarının el sanatları Sultanahmet’te

İSTANBUL (AA) - Suriye Nur Derneği, Birlik Vakfı, Fatih Kent Konseyi, Çocuk ve Gelecek Derneği öncülüğünde “Dünya Kadınları El Sanatları Sergisi" açıldı.

Sultanahmet'te açılan sergide, savaşın en şiddetli anlarına şahitlik eden, 14 farklı ülkeden gelen 100 kadın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

Bir çoğu savaşta yakınlarını kaybetmiş kadınların kendi emekleriyle yaptıkları birbirinden güzel eserler Sultanahmet meydanında alıcılarını bekliyor.

AA muhabirine konuşan Şeyma Poyraz, "Bugün burada güzel bir etkinlik oldu. Dikiş yapıyorum burada kendi diktiğim özel tasarımları tanıtıyorum benim için iyi oldu. Böyle faaliyetler sık sık yapılmalı girişimci kadınlar için gayet güzel bir etkinlik. Farklı kültürleri tanımış oluyoruz onlarla tanışıyoruz." dedi.

Suriye’den 3 yıl önce Türkiye’ye geldiğini aktaran Hala Bazet, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Yemek yapıyorum, Suriye'ye özgü yemekleri tanıtıyoruz. Halep'te çok meşhur sütlü bademimiz var. Onları Türkiye’ye taşımak istedim. Gelirimi buradan kazanıyorum." diye konuştu.

-14 Ülkeden 100 kadın

Organizasyonun ev sahipliğini yapan Suriye Nur Derneği Eğitim Koordinatörü Elif Poyraz, 14 farklı ülkeden 100 kadının el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Cezayir, Libya, Filistin, Mısır gibi Afrika'dan birçok ülkeden kişiler burada kendi elleriyle yaptıkları ürünleri satışa sunuyor. Amacımız dünya kadınlarını tek bir çatı altında toplamak. Onlara istihdam sağlamak. Kendi yaptıkları işin farkında olmalarını sağlamak ve cesaret vermek. Şu anda burada el işçiliğiyle yapılan eserler, mutfak sanatları, özel dikim kıyafetler, takı gibi birçok şey var. Buraya gelip kadınlarımıza destek olalım. Savaş bölgelerinden gelmiş kadınlarımızın hayata tutunması gerekiyor. Fatih Belediyesi öncülüğünde bir sergi alanı olacak. Kadınlar ürünlerini haftada bir gün orada ücretsiz sergileyecekler."

Sergi, yarın akşama kadar açık kalacak.

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