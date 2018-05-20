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"Dünya Kenti" Ani ziyaretçilerini cezbediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Dünya Kenti" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı - SATURDER Başkanı Mir Hasan Taş: - "Ani, Kars bölgesi turizminin ana aktörüdür. Kars, Sarıkamış, Çıldır ve bölgenin tamamı Ani Örenyeri'nin dünya miras listesine alınması ve ardından Doğu Ekspresi treni organizasyonu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, bölgeye çok sayıda turist çekiyor.

Şehirde, 1001 yılında yapılan Ani Katedrali, Prens Dikran Honents tarafından yaptırılan Surp Kirkor Kilisesi, 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın yaptırdığı Ebul Menucehr Camisi antik kentte yer alıyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, ziyaretçilerine bahar ayında görsel şölen sunuyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'nin Dünya Miras Listesine alınmasından sonra Kars bölgesinde turizm potansiyelinin arttığını söyledi.

Ani'nin bir dünya kenti olduğunu belirten Taş, "Ani, Kars bölgesi turizminin ana aktörüdür. Kars, Sarıkamış, Çıldır ve bölgenin tamamı, Ani Örenyeri'nin Dünya Miras Listesine alınması ve ardından Doğu Ekspresi treni organizasyonu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir." dedi.

- "Ani Türkiye ve dünya için çok önemli bir Antik şehir"

Taş, Ani'nin Türkiye ve dünya için önemli bir antik şehir olduğuna dikkati çekerek, "Ani Kars'a çok şey katıyor, yerli ve yabancı turistler burayı ziyaret ettikten sonra Sarıkamış'a geliyor. Tarihi, turisttik yerleri geziyor, kayak merkezimizi ziyaret ediyor, esnafımızdan alışveriş yapıyor, lokantalarda yemek yiyor. Bu manada bölgenin turizmine, ekonomisine çok önemli katkısı oluyor. Biz turizmciler, otel işletmecileri bu turizm trendini daha üst seviyelere çekmemiz gerekir. Kars Ani'siz, Ani de Kars'sız olamaz." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ani Örenyeri Kars turizm

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