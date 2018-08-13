Dünya kenti Ani'nin görünmeyen yüzü ortaya çıkartılıyor

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "dünya kenti", "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'nde yapılan arkeolojik kazılarla tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor. Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram başkanlığında Ani Örenyeri'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Ani'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinde önemli rol oynayan surların önünde kazı çalışmaları yapılıyor. Akdeniz, Pamukkale, Ardahan, Muğla üniversitelerinden öğrenci ve bilim insanlarının da aralarında bulunduğu ekibin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda tarihi zenginlikler ortaya çıkartılıyor.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'nin listeye alınmasının ardından turist sayısında yüzde 300'lük artış olduğu belirterek, "Dünya Mirası Listesi'ne giren eserleri takip eden 3 milyon turist olduğu söyleniyor. Bu turistlerden 100-110 bini Ani Örenyeri'ni ziyaret etti." dedi. Örenyerinde çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğunu, karşılama merkezinin de mayıs 2019'da tamamlanacağını anımsatan Doğanay, Ani'de verilen hizmetlerin daha da kaliteli olacağını söyledi. Doğanay, Ani Örenyeri'nde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatarak, yılda 45 gün olmak üzere Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Fahriye Bayram'ın başkanlığında 30 kişilik kazı ekibiyle bilimsel kazı çalışmaların başladığını aktardı. Doğanay, görünmeyen, bilinmeyen yanlarını tarih ve kültür severlere tanıtmak istediklerini dile getirdi. - "Hak ettiği ziyaretçi sayısını alacak" Örenyeri'nde ayakta duran 21 eserin olduğunu hatırlatan Doğanay, "Ani kültürlerin, medeniyetlerin beşiği. Ani'de yaşayan bir çok medeniyet, kültürel ve beşeri zenginlik bu kazılarla gün yüzüne çıkartılarak anlatılacak. Ani Örenyeri Türkiye'deki örenyerlerinin başkenti olarak anılmaktadır, hak ettiği ziyaretçi sayısını da restorasyonlar bittikten sonra en kısa sürede alacaktır." diye konuştu.