"Milyonlarca Müslümanın kanının akmasında, doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olanlar şunu bilsin ki, akıbetleri geçmişlerinden farklı olmayacaktır. İşledikleri her cürmün hesabını, hem dünyada hem ahirette ödeyecek, akıttıkları kanda boğulacaklardır. Kudüs, bizim birleşmemizi beklemektedir. Biz kendi aramızda birlik kuramazsak, bu zillet hali ve yaşadığımız bu acılar, katmerlenerek sürecektir."

"Tarih boyunca İslam milletlerine olmadık zulümler yapıp, acılar yaşatanlar, bugün başta Kudüs olmak üzere coğrafyamızın hemen her yerinde akan kanın asıl müsebbibidir" diyen Yuva, aynı zulmün bugün de devam ettirildiğini, insanlığın yine tehdit edildiğini belirtti.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Üzeyir Yuva, Kudüs’ün sadece bugün değil, İslam tarihi boyunca gündemde olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR/ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır ve Elazığ'da, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne yönelik protesto gösterisi yaptı.

İslam ülkelerine çağrıda bulunduklarını ifade eden Yuva, "Kudüs'ün bir bütün olarak Filistin'in başkenti ilan edilip, buna ilişkin pratik adımların atılması gerekir. Yıllardır büyük sıkıntılar çeken, saldırılara uğrayan Gazze'nin üzerindeki ablukanın kalkması için İsrail'e baskı oluşturulması gerekir." şeklinde konuştu.

Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Kudüs'ün Siyonist İsrail'in işgali altına girmesinden sonra acılar arttı. İslam dünyasının bu konuya duyarsız kalması ve sözlü tepkilerle yetinmesi nedeniyle de bu acılar katlandı." dedi.

"Eğer biz cesur olursak, cesur adımlar atabilirsek, Siyonistlerin geri adım atacaklarından ve sineceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diyen Yapıcıoğlu, Diyarbakır'dan Kudüs'e selam gönderilmesinin ayrı bir manası olduğunu vurguladı.

Yapıcıoğlu, "Allah'ın izniyle Selahaddin Eyyubi'nin torunları, inşallah Kudüs'ü daha önce nasıl haçlılardan kurtardılar ise bir kez de Siyonistlerden kurtaracaklardır. Bu işin öncüsü olmaya adayız." ifadelerini kullandı.