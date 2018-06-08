Bursa'da Peygamber Sevdalıları ile Özgür Kudüs Platformu üyeleri, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne tepki gösterdi.
Orhangazi Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri adına basın açıklaması yapan Özgür Kudüs Platformu Sözcüsü Adnan Alınç, Kudüs'ün mukaddes bir şehir olduğunu söyledi.
İslam tarihi boyunca tüm zamanlarda Kudüs'ün hep gündemde olduğuna dikkati çeken Alınç, "Bugün gündemimizde yine Kudüs var. Kudüs, sadece bugünün ve bizim değil, İslam tarihi boyunca tüm zamanlarda gündemde olmuştur. Kudüs, vahye dayanan tüm zamanlar için mukaddes bir şehirdir." diye konuştu.
Kudüs'ün, etrafıyla beraber bereketli kılınmış olan Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra yeryüzündeki en faziletli mescit olduğunu dile getiren Alınç, siyonist işgal sonlanmadıkça acılarının dinmeyeceğini ifade etti.
Mavi Marmara katliamını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Alınç, şunları kaydetti:
"Bugün Kudüs'ü konuşmamızın, gündemimizde tutmamızın tek bir sebebi var. Barbar siyonistlerin, mukaddes topraklarda işlediği katliamlar, vahşet ve süregelen işgal. İslam coğrafyasındaki acıların ana merkezi olan siyonist işgal sonlanmadıkça acılarımız dinmeyecek, tefrika ve fitne son bulmayacaktır. Tarih boyunca İslam milletlerine olmadık zulümler yapıp acılar yaşatan İsrailoğulları, bugün başta Kudüs olmak üzere coğrafyamızın hemen her yerinde akan kanın asıl müsebbibidir.
Yaptıkları zulümlerden dolayı her defasında büyük belalara düçar olan İsrailoğulları, geçmişlerinden, atalarının akıbetinden ders almayarak insanlığı yine tehdit ediyorlar."
Çeşitli pankartlar taşıyan grup, duanın ardından İsrail aleyhine slogan atarak dağıldı.
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