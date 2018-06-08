Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığınca, Filistinlilere yönelik zulmü nedeniyle İsrail protesto edildi.

HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Gülistan Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı.

Partinin Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşların katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının son cuma gününde kutlanan "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Durmaz, "Milyonlarca Müslüman'ın kanının akmasında pay sahibi olan siyonist teröristler şunu bilsin ki, akıbetleri geçmişlerinden farklı olmayacaktır. İşledikleri her cürmün hesabını hem dünyada hem ahirette ödeyecek, akıttıkları kanda boğulacaklardır." dedi.

"Bizler Selahaddin'in torunları olarak bu meydandan İslam ümmetine sesleniyoruz." ifadesini kullanan Durmaz, şöyle devam etti:

"Karanlık, şafağın sökmesiyle yok olacaktır. Zulüm hak güçlenince bitecektir. Müslümanlar, kardeş olduklarının farkına vardığında, namlularının yönünü birbirlerine değil de küfre doğru yönelttiklerinde küfür karşımızda mağlup olacaktır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasını istiyorsak, ilk hedefimiz vahdet olmalıdır. Kudüs, bizim birleşmemizi beklemektedir. Biz kendi aramızda birlik kuramazsak, bu zillet hali ve yaşadığımız bu acılar artarak sürecektir."

Müslüman ülkelerin liderlerine de seslenen Durmaz, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması ve İsrail ile siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından grup üyeleri tekbir getirdi, "Kahrolsun İsrail, Filistinden defol", "Kudüs İslam'ın başkentidir", "Katil ABD", "Müslüman uyuma Filistine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

