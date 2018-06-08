İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ali Uğur Bulut, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail'in Filistin'de mübarek günleri kana buladığını ifade etti.
Bulut, 8 Haziran Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in mübarek günlerde yaptığı katliamları alışkanlık haline getirdiğini belirterek, "Mübarek ramazan ayının sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Filistin’de böyle mübarek günleri kana bulamak siyonist aklın vazgeçilmezi olmuş. Irkçı emperyalizm bu mübarek günleri de kana buladı." değerlendirmesini yaptı.
İslam ülkelerindeki hükümetlere seslenen Bulut, şunları kaydetti:
"İşgalci İsrail yine Filistin’de katliam yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda 60’tan fazla şehidimiz 2 binin üzerinde yaralımız vardı. Seçildiği günden beri, aynen önceki ABD başkanları gibi, dünyanın baş belası olan Trump küstahlıklarına devam ediyor. Trump, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından işgalci İsrail Filistin’de bu mübarek günleri kana buladı. Katil ABD ve işgalci İsrail’in sözde bağımsızlığın 70. yılını Müslüman kanı dökerek kutladı."
İslam ülkelerinin İsrail’le ilişkilerini sonlandırması gerektiği görüşünü ifade eden Bulut, "ABD, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. NATO, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD ile müttefik olan İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir." ifadelerini kullandı.
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