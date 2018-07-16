Dünya Kupası finali için yasa dışı bahis operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan Dünya Kupası finaliyle ilgili yasa dışı bahis oynadığı ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dünya Kupası final maçıyla ilgili yasa dışı bahis oynayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve elde edilen kazancı cep telefonuna gönderilen QR kod aracılığıyla almaya çalışan şüphelilerin yakalanması için final maçı sırasında 9 ayrı ATM'de tedbir aldı.
Maç sırasında ve sonrasında oynadıkları yasa dışı bahisten elde edilen paraları çekmeye gelen 7 zanlı ekipler tarafından yakalandı.
Zanlıların üstlerinde yapılan aramada para çekmek için kullanılan 10 cep telefonu ve 23 bin 115 lira ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
- Yasa dışı bahis yöntemleri deşifre edildi
Bu arada ele geçirilen cep telefonlarını inceleyen ekipler, yasa dışı bahsi organize eden bazı şüphelilere yönelik bulgular tespit etti.
Zanlıların WhatsApp grupları üzerinden haberleştikleri ve kendilerine "Guliano, Cino, King, Benjamin, Fezza, Alex, Cemo, Black" gibi kod adı verdiği belirlendi.
Yasa dışı bahsi organize eden kişilerin banka hesaplarındaki paralarına el konulması nedeniyle bu yöntemi bıraktıkları ve herhangi bir banka hesabına bağlı olmayan ve telefona gönderilen QR kod aracılığıyla para çekmeye imkan sağlayan yöntemi kullanmaya başladıkları tespit edildi.
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