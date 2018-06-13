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Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. TRT spikeri Tarık Üstün canlı yayında yorum yaparken Rus bir kadın tarafından öpüldü. Üstün'ün olay sonrası afallaması izleyenleri gülümsetti.

TRT Spor ekibinden Tarık Üstün, 2018 Dünya Kupası'na katılan takımları yorumladığı sırada, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

RUS KADIN BİR ANDA ÖPTÜ

Canlı yayında olan Üstün, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası hakkındaki yorumlarını paylaşırken bir Rus kadın tarafından öpüldü.

Üstün'ün olayın şokuyla afallaması ise izleyenleri gülümsetti.

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Dünya Kupası Rusya TRT Tarık Üstün Rus

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