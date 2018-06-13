Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

TRT Spor ekibinden Tarık Üstün, 2018 Dünya Kupası'na katılan takımları yorumladığı sırada, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

RUS KADIN BİR ANDA ÖPTÜ



Canlı yayında olan Üstün, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası hakkındaki yorumlarını paylaşırken bir Rus kadın tarafından öpüldü.

Üstün'ün olayın şokuyla afallaması ise izleyenleri gülümsetti.

