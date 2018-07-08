Dünya Kupası maçlarının heyecanını Rusya'daymış gibi yaşıyorlar

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - FIFA Dünya Kupası'na 2022'de ev sahipliği yapacak Katarlılar, şampiyona heyecanını Rusya'daki maçlar sırasında şimdiden yaşamaya başladı.

Dünya genelindeki futbol severlerin gözü yaklaşık 1 aydır Rusya'da. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda artık yarı finale gelinirken bir sonraki turnuvaya ev sahipliği yapacak Katar'da da maçlar coşkuyla takip ediliyor.

Katar'da Dünya Kupası'na ilişkin altyapı projelerinin uygulanmasından sorumlu Projeler ve Miras Yüksek Kurulu İletişim Dairesi Müdürü Fatıma Nuaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan 2022 için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da 2018 maçlarındaki heyecanı seyircilere en iyi şekilde aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

- Bazı stat ve salonlara dev ekranlar kuruldu

Nuaymi, futbol severlerin maçları Rusya'daymış gibi izlemesi için bazı stat ve salonlara dev ekranlar kurulduğunu, ailelerin rahatlıkla bu mekânlara gelerek maç heyecanını yaşayabildiğini söyledi.

Rusya'daki şampiyonadan tecrübe edinmeye çalıştıklarını kaydeden Nuaymi, hazırlıklar ve işleyiş konusunda değerlendirmeler yapmak üzere Katar'dan bir ekibin de Rusya'ya gittiğini dile getirdi.

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