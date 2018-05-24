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"Dünya Kur'an Okuyor" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Sivil İnisiyatifi tarafından uygulanan proje kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'lar, ramazan ayı içerisinde Afrika'ya götürülecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Sivil İnisiyatifi tarafından uygulanan "Dünya Kur'an Okuyor" projesi kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'lar, Afrika'ya götürülecek.

Hayrat İnsani Yardım Karadeniz Bölge Temsilcisi Fahrettin Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'ların, Trabzon'dan bir heyet ile Afrika'ya götürülerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Kampanyanın aralıksız devam ettiğini vurgulayan Köroğlu, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki Kur'an'ın nuru her yere dağılsın, onu okuyamayan kalmasın. Günümüz şartlarında bile ne yazık ki yoksulluk yüzünden Kur'an-ı Kerim'i kitap halinde eline alamamış Müslümanlar bulunmakta. Afrika'da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde, elinde Kur'an-ı Kerim olmadığı için ağaç parçalarının ya da kumların üzerine yazdıkları sureleri ezberleyerek hafız olmaya çalışan kardeşlerimize, ihtiyacı olan kişilere 61 bin Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'yı ulaştırmak için yollara düştük."

Köroğlu, Trabzon genelinde şu ana kadar toplanan Kur'an-ı Kerim'leri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ramazan ayı içerisinde Afrika'ya bir heyet göndereceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu heyet içinde sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve iş adamları bulunacak. Heyet toplanan Kur'an-ı Kerim'leri ihtiyaç sahiplerine Trabzon adına dağıtacak. Ayrıca ramazan münasebetiyle gideceğimiz ülkelerde iftar programı, kumanya ve yetim çocuklar için bayramlık hediyeler gibi yardım faaliyetlerinde bulunulacak."

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Anahtar Kelimeler:
"Dünya Kur'an okuyor" Projesi Trabzon

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