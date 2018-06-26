Dünya liderleri Erdoğan'ı kutladı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ve Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de gönderdikleri kutlama mesajlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi de Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı.

Seçimin ertesindeki ilk günde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

AA muhabiri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı gün boyu gelen tebrikleri derledi.

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Afrikalı liderlerden Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Erdoğan'ı arayarak seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini iletti.

Balkan ülkelerinin liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Erdoğan'ı kutlayan liderlerdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Hamas Lideri İsmail Heniyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri oldu.

Ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Tunus Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi ile Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de Erdoğan'ı arayarak seçimdeki başarısından dolayı kutlayanlardan oldu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na da tebrik telefonları geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da birçok ülkedeki mevkidaşından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim başarısından dolayı tebrik telefonları geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed el Halife, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’dan tebrik telefonları aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani de Çavuşoğlu’nu tebrik eden isimler oldu.

