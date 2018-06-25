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Dünya liderlerinden Erdoğan'a seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Dünya liderlerinden Erdoğan'a seçim tebriği

NAİROBİ/TİFLİS/BUDAPEŞTE/PEKİN (AA) - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kenyatta, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketlediği mesajında, "Yeni bir beş yıllık dönemi garantilediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi tebrik ediyorum. Kenya halkı ve ben, iki ulusumuzun ortak menfaati için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kenyatta'nın paylaşımında Türk ve Kenya bayraklarına yer vermesi dikkati çekerken, paylaşım bir saat içinde yüzlerce beğeni aldı.

- Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili ise yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçerek ülkelerinin kalkınması, barış, güvenlik ve istikrara oy verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik eden Margvelaşvili, "Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminde sizin zaferinizi kutlamak benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Margvelaşvili mesajında Türkiye'nin son yıllarda hem ekonomik hem kültür hem de siyasi açısından başarılı bir şekilde güçlendiğini vurguladı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerine değinen Margvelaşvili mesajında bundan sonra da iki ülkenin güçlü iş birliği yaparak büyük başarılara imza atacaklarına inandığını vurguladı.

Margvelaşvili mesajında Türk halkının Erdoğan'ı seçerek ülkelerinin kalkınması ve istikrarını desteklediklerini ifade ederek, "Türk halkının ülkelerinde gelecekteki refah ve başarıyı sağlamak için barış, güvenlik ve istikrarın daha da güçlendirilmesi için oy kullandığını vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik edip Macaristan'a davet etti.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Orban'ın seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edip, Macaristan'a davet ettiğini bildirdi.

Havasi, Başbakan Orban'ın tebrik mesajında, ''Türkiye'nin istikrarı tüm Avrupa için iyi bir haber çünkü kıtamız sayısız güvenlik sorunu ile karşı karşıya. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için Türkiye ile güvenilir ve etkili iş birliği gerekli.'' ifadelerinin yer aldığını kaydetti.

Ayrıca Havasi, Orban'ın önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Macaristan'a davet ettiğini söyledi.

- Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu seçimlere ilişkin, “Çin tarafı Türk halkının tercihine saygı duyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesini tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin’in Türkiye ile ilişkilerine başından bu yana büyük önem verdiklerini belirten Sözcü Gıng, son yıllarda iki ülke liderleri inisiyatifinde ikili ilişkilerin her alanda sürekli mesafe kat ettiğini ve çok olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

Sözcü Gıng, “Çin tarafı, Çin-Türkiye stratejik iş birliğini daha fazla geliştirmek, iki ülke ve halklarına daha fazla fayda sağlamak için Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyor. “ diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kenya Uhuru Kenyatta

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