Dünya liderlerinden Erdoğan'a seçim tebriği

NAİROBİ/TİFLİS/BUDAPEŞTE/PEKİN (AA) - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Kenyatta, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketlediği mesajında, "Yeni bir beş yıllık dönemi garantilediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi tebrik ediyorum. Kenya halkı ve ben, iki ulusumuzun ortak menfaati için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan Kenyatta'nın paylaşımında Türk ve Kenya bayraklarına yer vermesi dikkati çekerken, paylaşım bir saat içinde yüzlerce beğeni aldı. - Gürcistan Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili ise yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçerek ülkelerinin kalkınması, barış, güvenlik ve istikrara oy verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik eden Margvelaşvili, "Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminde sizin zaferinizi kutlamak benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Margvelaşvili mesajında Türkiye'nin son yıllarda hem ekonomik hem kültür hem de siyasi açısından başarılı bir şekilde güçlendiğini vurguladı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerine değinen Margvelaşvili mesajında bundan sonra da iki ülkenin güçlü iş birliği yaparak büyük başarılara imza atacaklarına inandığını vurguladı. Margvelaşvili mesajında Türk halkının Erdoğan'ı seçerek ülkelerinin kalkınması ve istikrarını desteklediklerini ifade ederek, "Türk halkının ülkelerinde gelecekteki refah ve başarıyı sağlamak için barış, güvenlik ve istikrarın daha da güçlendirilmesi için oy kullandığını vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. - Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik edip Macaristan'a davet etti. Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Orban'ın seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edip, Macaristan'a davet ettiğini bildirdi.