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Dünya liderlerinden Erdoğan'a seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı.

Widodo, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerdeki başarısını kutladığını belirtti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarını bu sabah Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’den öğrendiğini kaydeden Widodo, Marsudi’den tebrik amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uygun bir zaman için telefon görüşmesi ayarlamasını istediğini söyledi.

İki ülke arasında özellikle ekonomi ve yatırım ilişkilerinin daha da ilerlemesini umduğunu dile getiren Widodo, ayrıca dünyanın büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden Türkiye ve Endonezya arasında birçok benzerlik olduğunu kaydetti.

Bu arada Marsudi, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu doğrudan arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını tebrik ettiğini ifade etti.

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Joko Widodo Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya kutlama seçim tebriği

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